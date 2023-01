WWE 2K23 : John Cena sera sur la jaquette

2K Sports dévoile la jaquette de WWE 2K23 mettant en scène John Cena.

En plus d’être ambassadeur de WWE 2K23, John Cena sera également producteur exécutif de la bande-son de la nouvelle mouture de la simulation de catch qui s’offre des graphismes encore plus réalistes, des animations, des angles de caméra et des lumières inédites ainsi que des contrôles plus accessibles et une nouvelle mécanique de saisie optionnelle. Enfin, le détenteur du plus grand nombre de championnats mondiaux remportés dans l’histoire du catch avec Ric Flair reviendra sur sa carrière dans le mode 2K Showcase.

Battre John Cena sur le ring est une récompense que peu de Superstars peuvent revendiquer. Dans une version sans précédent du mode 2K Showcase, les joueurs retrouveront les plus grands adversaires de John Cena avec un seul objectif en tête : vaincre l’homme qui ne renonce jamais – “Never Give Up”. Couvrant ses vingt années de carrière au sein de la WWE et commenté par John Cena en personne, ce documentaire sportif interactif utilise Slingshot, la technologie unique de 2K, pour une transition en douceur du gameplay vers les séquences d’action en direct pour donner vie aux moments charnières de chaque match.

John Cena, la plus grande star de tous les temps au sein de la World Wrestling Entertainment, déclare :

C’est un plaisir de raconter l’histoire de ma carrière dans le mode Showcase de WWE 2K23. Les équipes 2K Games et 2K Sports ont effectué un travail fantastique en captivant et vivifiant la franchise WWE 2K grâce à ce concept, et je suis honoré d’être présent sur la jaquette de WWE 2K23.

WWE 2K23 et ses nouveautés

Si les joueurs pourront toujours compter sur Mon MG (les joueurs tiennent le rôle du General Manager de la WWE et prennent des décisions pour construire la plus grande marque dans l’univers de la WWE), Ma Faction (les joueurs peuvent collectionner et gérer leur faction de rêve avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières, laissant imaginer d’énormes défis et une rejouabilité certaine), Mon Ascension (avec des scénarios distincts pour les divisions masculines et féminines et la possibilité de d’importer des Superstars créées, les joueurs suivent le parcours des débuts humbles d’un Rookie à la consécration d’être immortalisé comme une Légende de la WWE), Univers (le terrain de jeu ultime qui permet aux joueurs de prendre la tête de leur propre version de la WWE, des rosters de Superstars, querelles, champions, shows hebdomadaires et Live Events Premium) et Mode Création (les joueurs peuvent personnaliser entièrement l’expérience WWE jusque dans les moindres détails en l’associant avec l’Outil de Création), WWE 2K23 va introduire WarGames, un mode multijoueur en trois vs trois ou quatre vs quatre sur deux rings installés côte à côte et entourés d’une double cage en acier.

Les différentes éditions de WWE 2K23

WWE 2K23 sortira le 17 mars prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam).

WWE 2K23 – Édition Standard

Version physique sur consoles, version numérique sur PC

Bonus précommande : Pack Bonus Bad Bunny qui inclut Bad Bunny comme personnage jouable ainsi qu’une carte Bad Bunny Ma Faction niveau Rubis

WWE 2K23 – Édition Cross-Gen

Édition Standard (version numérique)

PS5/PS4 ou Xbox Series X/Xbox Series S/Xbox One

Bonus précommande : Pack Bonus Bad Bunny qui inclut Bad Bunny comme personnage jouable ainsi qu’une carte Bad Bunny Ma Faction niveau Rubis

WWE 2K23 – Édition Deluxe

Édition Standard (version physique sur consoles, version numérique sur PC)

Accès anticipé de trois jours

Season pass pour cinq packs de contenus post-lancement

Pack Méga-Boost Mon Ascension

Pack SuperChargeur

Une carte Evo Ma Faction John Cena Rubis, une carte Edge Ma Faction Or, une carte Ma Faction Bianca Belair Émeraude, une carte Ma Faction Asuka Or et trois packs Ma Faction Lancement Premium

Bonus précommande : Pack Bonus Bad Bunny qui inclut Bad Bunny comme personnage jouable ainsi qu’une carte Bad Bunny Ma Faction niveau Rubis

WWE 2K23 – Édition Icône