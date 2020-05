WWDC 2020 : Apple date son événement pour les développeurs au format numérique

L'édition 2020 de la Worldwide Developers Conference d'Apple sera accessible gratuitement pour tous les développeurs.

Dès le 22 juin prochain sur l’application Apple Developer et sur le site web Apple Developer, l’édition 2020 de la WWDC (exclusivement au format numérique à cause du coronavirus) marquera la 31ème année d’existence de la conférence de la firme de Cupertino et sera l’occasion pour des milliers de développeurs à travers le monde de découvrir en avant-première les nouveautés d’iOS, d’iPadOS, de macOS, de tvOS et de watchOS. Ils pourront également s’inspirer du travail des ingénieurs de la société américaine pour mettre au point des logiciels capables d’enrichir la vie des clients Apple.

“La Worldwide Developers Conference 2020 sera la plus importante à ce jour. Consacrée à l’avenir des plateformes Apple, elle rassemblera pendant toute une semaine de juin l’ensemble de notre communauté mondiale de développeurs, soit plus de 23 millions de personnes, dans un format en ligne jamais vu auparavant“, explique Phil Schiller, senior vice-president of worldwide marketing chez Apple. “Nous attendons le mois de juin avec impatience pour réunir notre communauté internationale de développeurs et leur présenter de nouveaux outils qui les aideront à mettre au point des apps et des services encore plus aboutis. Nous partagerons davantage d’informations sur la WWDC 2020 lorsque nous serons proches de l’événement.”

Les candidatures pour le Swift Student Challenge sont ouvertes jusqu’au 18 mai

En plus de la WWDC 2020, Apple lance également le Swift Student Challenge. Les étudiants en programmation vont devoir partager leur passion en créant leur propre playground Swift, une scène interactive réalisable en trois minutes. Les vainqueurs recevront une veste et un lot de broches exclusifs aux couleurs de la WWDC 2020.