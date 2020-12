Wonder Woman 1984 disponible très bientôt au Royaume-Uni et en Irlande, sans HBO Max

La pandémie de Covid-19 empêche encore nombre de salles de cinéma dans le monde d'ouvrir leurs portes. Cela a conduit certains studios de cinéma à opter pour le streaming.

La Warner Bros. utilise son très attendu Wonder Woman 1984 pour pousser en avant HBO Max mais comment cela se passera-t-il dans les pays où le service de streaming – ou un quelconque partenaire équivalent – n’est pas disponible ? La réponse est assez simple : la location, apparemment. En effet, Deadline et Variety confirment que WW84 sera disponible à la location pour 48 heures au Royaume-Uni et en Irlande dès le 13 janvier, soit moins d’un mois après la sortie du 16 décembre dans les salles obscures du pays. Reste que le film sera toujours projeté en salles après cette date, dans celles qui peuvent rester ouvertes malgré la pandémie de Covid-19, évidemment.

Wonder Woman 1984 sera disponible à la location au Royaume-Uni et en Irlande

Le studio n’a pas précisé quels services précisément pourraient proposer Wonder Woman 1984 mais le film devrait être disponible chez de multiples fournisseurs. Les principales options sont évidemment Amazon Prime Video, l’application Apple TV, Google Play ainsi que des revendeurs spécifiques au Royaume-Uni comme BT TV et TalkTalk TV. Nul ne sait aussi si d’autres films pourraient suivre cette route mais ce serait tout à fait logique quand on sait que la Warner Bros. a déclaré que tous ses films de 2021 démarreraient sur HBO Max aux États-Unis.

Même situation un peu plus tard en France ?

Deadline avait aussi appris que la Warner Bros. avait trouvé un accord avec une chaîne de salles britannique pour raccourcir la fenêtre de la sortie des 16 semaines habituelles à seulement 4. Cet accord n’est pas permanent et veut seulement refléter la réalité de la pandémie. Seuls 150 cinémas du Royaume-Uni sont ouverts et actuellement listés comme diffusant WW84, et cette liste ne devrait pas grossir dans les semaines/mois à venir.

Ce n’est en tous les cas pas une décision totalement inattendue. D’autres géants du cinéma ont déjà fait passer leurs films sur des services de streaming ou de location pendant la pandémie. Toujours est-il qu’il s’agit là de la Warner Bros., avec l’un de ses plus gros blockbusters qui plus est, pour un film qui sera disponible à la location très, très tôt. Cela vient aussi souligner les limitations de l’énorme pari de WarnerMedia avec HBO Max. Lorsqu’un service n’est disponible que dans un seul pays, il est très difficile d’établir une stratégie cohérente. Des compromis étranges de ce genre doivent donc être faits dans les autres régions du globe.