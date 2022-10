Wo Long : Fallen Dynasty, le nouveau Team Ninja arrive en mars 2023

Team Ninja réunit tous les codes du genre Souls-like avec Wo Long : Fallen Dynasty

Comme pour Nioh avec le Japon féodal et la période Sengoku, Team Ninja infeste la Chine féodale et les Trois Royaumes de démons à combattre pour Wo Long : Fallen Dynasty. Ce nouveau Souls-like n’aura pas de paramètre de difficulté, mais un large système de moral qui offre une voie alternative pour construire un personnage et équilibrer le défi à relever. Une démo PS5, Xbox Series X et Xbox Series S de Wo Long : Fallen Dynasty a été brièvement mise à disposition en septembre dernier, et elle a été plutôt bien accueillie, obtenant une note positive de 89% lors d’un sondage auprès des joueurs, ainsi que des articles enthousiastes de la presse spécialisée. Cela ne devrait pas surprendre, car les deux opus de la licence Nioh sont largement considérés comme les meilleurs jeux inspirés des Dark Souls et Bloodborne de FromSoftware.

L’exigence et le challenge de Nioh pour Wo Long : Fallen Dynasty

Wo Long : Fallen Dynasty sera disponible le 3 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Il sera également inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement.

A noter que trois packs de DLC, qui se traduiront par l’ajout de nouveaux généraux, de nouveaux démons, des scénarios inédits, de nouveaux niveaux, de nouveaux types d’arme et plus encore, seront proposés dans le season pass de Wo Long : Fallen Dynasty. Celui-ci sera offert dans la Digital Deluxe Edition qui inclut également un artbook numérique, une mini bande-son ainsi que la “Qinglong Armor”. Enfin, en précommandant la version physique ou numérique de Wo Long : Fallen Dynasty, les joueurs obtiendront l’armure spéciale “Baihu Armor”.