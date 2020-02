Wizards of the Coast et d’anciens devs de BioWare sur un RPG de science-fiction

Difficile de ne pas connaître le jeu de cartes Magic : The Gathering. Que l'on aime ou pas, que l'on y joue ou pas, depuis près de 30 ans, les fans y jouent dans le monde entier. Et ses créateurs sont aujourd'hui encore très actifs, notamment sur la scène du jeu vidéo.

C’est à Wizards of the Coast que l’on doit le jeu Magic : The Gathering. Aujourd’hui, le studio partage de nouveaux détails concernant le jeu vidéo actuellement en développement dans ses locaux à Austin, Texas, aux États-Unis. Plus précisément, c’est la filiale Archetype Entertainment qui est en charge de ce premier projet, un jeu de type RPG dans un univers de science-fiction qui n’a pas encore de titre. Celui-ci “enverra les joueurs dans une grande épopée où les choix qu’ils font auront des conséquences réelles sur leur histoire.” La base de tout RPG donc.

Wizards of the Coast travaille sur un RPG dans un univers de science-fiction

La bonne nouvelle, c’est que les développeurs principaux sont d’anciens employés de BioWare, James Ohlen et Chad Robertson. Le premier était directeur créatif et designer en chef sur certains titres très appréciés de BioWare, dont Baldur’s Gate, Dragon Age, Neverwinter Nights et Star Wars : Knigts of the Old Republic. Wizards of the Coast avait annoncé l’arrivée de James Ohlen en Avril dernier. Il est actuellement à la tête du studio. Chad Robertson, quant à lui, vient de BioWare Austin, le studio créé par EA pour Star Wars : The Old Republic. Selon Polygon, il était récemment en charge des services live sur Anthem. Il est vice-Président de Archetype Entertainment.

via un nouveau studio baptisé Archetype Entertainment

Nous ne connaissons pour le moment pas tout l’organigramme de Archetype mais quand on sait que le studio cherche encore un directeur artistique, un spécialiste des personnages et un ingénieur expert en gameplay, on se doute que le jeu ne verra probablement pas le jour avant plusieurs années. Dans le même temps, Wizards of the Coast a toujours sous la main les Studios Larian. Ce sont eux qui travaillent actuellement sur Baldur’s Gate 3. Et cette suite sortira très certainement avant le premier jeu de Archetype.