WipEout Rush : Rogue Games remet au goût du jour une franchise emblématique de la PlayStation

Au placard depuis la fermeture de Studio Liverpool, la licence WipEout se prépare à revenir sur mobiles avec des courses à base de cartes et une narration inspirée des comics.

Conçu spécifiquement pour les smartphones, WipEout Rush propulse les joueurs dans le rôle du chef d’équipe où la victoire est déterminée par des décisions plutôt que par des réflexes. Ils sont ainsi chargés de choisir les bons vaisseaux (une soixantaine issus des différents opus de la licence) et de s’assurer qu’ils sont correctement améliorés et équipés pour gagner chaque course. Le gameplay permettra de fusionner divers véhicules anti-gravité afin de débloquer des modèles plus performants. Pour les fans de la série, WipEout Rush apportera des tonnes de nouveaux éléments historiques à travers les cartes à collectionner et l’histoire.

“J’ai été élevé avec les jeux WipEout sur console – et ils continueront à vivre sur les consoles PlayStation – mais nous voulions réinventer la vitesse fulgurante et la présentation magnifique de la licence pour une nouvelle génération de joueurs sur les appareils mobiles“, a déclaré Matt Casamassina, directeur général de Rogue Games. “Nous travaillons en étroite collaboration avec Amuzo et Sony Interactive Entertainment pour nous assurer que WipEout Rush offre une expérience à la fois complémentaire et additive à celle sur console, mais aussi très accessible et fraîche pour les joueurs en déplacement.”

Un trailer pour WipEout Rush

WipEout Rush sera disponible début 2022 sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store). Les modes Campagne, Quick Race et Championship Cup seront disponibles dès le lancement.