Wildlight Entertainment : la nouvelle aventure d’anciens vétérans de Respawn Entertainment

Lassés par la mauvaise gestion de l'éditeur américain Electronic Arts, plusieurs développeurs expérimentés de Respawn Entertainment se sont associés pour créer le studio Wildlight Entertainment.

Dusty Welch et Jason McCord ont quitté Respawn Entertainment en 2022 pour fonder Wildlight Entertainment dans le but de créer un nouveau jeu de tir sur consoles et PC. Pratiquement une trentaine d’employés travaillent déjà dans les locaux basés à Seattle et Los Angeles sous la houlette de Chad Grenier, responsable et game director du studio.

A group of former Respawn Entertainment devs has created a new remote studio, Wildlight Entertainmenthttps://t.co/MTjIsT0IB8 — GamesIndustry (@GIBiz) February 17, 2023

Un porte-parole de Wildlight Entertainment a déclaré :

Nous sommes un nouveau studio, entièrement financé, qui se spécialise dans la création d’univers uniques, audacieux et originaux de qualité et d’envergure remarquables. Nous travaillons en toute discrétion sur une nouvelle propriété intellectuelle depuis un certain temps et, bien qu’il faille attendre un peu avant d’en dire plus, nous sommes extrêmement enthousiastes pour ce qui nous attend. Nous sommes une équipe soudée qui a contribué à la création de quelques-unes des plus grandes licences de l’industrie vidéoludique, notamment Apex Legends, Call of Duty et Titanfall. Même si nous sommes avant tout une équipe qui travaille à distance, nous prenons le temps de nous réunir en présentiel tout au long de l’année pour célébrer et partager.

Les recrues de Wildlight Entertainment

Wildlight Entertainment compte d’anciens développeurs en provenance de Respawn Entertainment (Apex Legends, Titanfall), mais également Santa Monica Studio (God of War), Infinity Ward (Call of Duty Ghosts) ou encore Riot Games (Valorant).

Mohammad Alavi – lead designer

Kristen Altamirano – environment artist

Alicia Alunni – responsable de la culture et des opérations

Brian Burrell – lead hard surface artist

Mike Cook – technical art director

Justin Cook – engineer

Amélia Duarte – project manager

Ryan Ehrenberg – visual effects director

Danny Gardner – lead concept artist

Angela Golden-Mccord – recruiting director

Jason Mckenzie – environnement artist

Eric Mecklenburg – engineer

Trevor Naselow – engineer

Dave Osei – designer

Carlos Pineda – lead designer

Rodney Reece – designer

Brad Snyder – audio lead

Davis Standley – designer

Robert Taube – art director

Jason Torfin – vice-président produit et édition

Paul Tran – environment artist

Sam Wolpert – technical director

Mark Yampolsky – designer

Gabriel Yeganyan – concept artist

Jose Zavala – lead environnement artist