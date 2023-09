Wilderness : un thriller psychologique et romantique

Jenna Coleman et Oliver Jackson-Cohen se retrouvent au coeur d'une histoire d'amour tortueuse dans Wilderness.

Créée par Marnie Dickens, basée sur le roman de B.E. Jones, réalisée par So Yong Kim et produite par Elizabeth Kilgarriff pour Firebird Pictures et Amazon Studios, la série télévisée Wilderness raconte l’histoire de Liv et Will, un couple britannique heureux qui semble avoir tout pour lui. Un mariage solide comme le roc, une nouvelle vie glamour à New York et un avenir doré qui s’étend devant eux. Jusqu’à ce que Liv apprenne l’existence d’une liaison. Le chagrin est rapidement suivi d’une autre émotion : la fureur. C’est alors qu’intervient le road trip américain dont Liv rêve depuis qu’elle est toute petite, de Monument Valley au Grand Canyon, en passant par Yosemite, pour finir par un week-end hédoniste à Las Vegas afin de se débarrasser de la poussière et de la sueur. Pour Will, c’est l’occasion de se racheter, pour Liv, c’est une perspective très différente – un paysage où les accidents se produisent tout le temps. L’endroit idéal pour se venger…

Un trailer pour Wilderness

Composée de six épisodes, Wilderness sera diffusée exclusivement sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video à partir du 15 septembre prochain. Le casting est composé de Jenna Coleman (Liv), Oliver Jackson-Cohen (Will), Ashley Benson (Cara), Eric Balfour (Garth), Claire Rushbrook (Caryl), Marsha Stephanie Blake (Detective Rawlings), Morgana Van Peebles (Ash), Jonathan Keltz (Detective Wiseman), Talia Balsam (Bonnie), Crystal Balint (Liana), Natalie Sharp (Marissa), Jonathan Keltz (l’inspecteur Wiseman), Talia Balsam (Bonnie), Crystal Balint (Liana), Natalie Sharp (Marissa), Geoff Gustafson (Zach), Jake Foy (Anton) et Jerod Thomas Winfrey Blake.

Marnie Dickens a déclaré :

Qui ne connaît pas quelqu’un qui a été trompé ? Le choc de la découverte, la traînée de paranoïa et de suspicion qu’elle laisse derrière elle, la difficulté de faire à nouveau confiance. Il y a de quoi faire basculer n’importe qui. Et c’est là que nous rencontrons notre héroïne, Liv, alors que l’homme qu’elle aime lui a menti à maintes reprises. Bien sûr, elle veut se venger, et personnellement, j’espère qu’elle y parviendra.