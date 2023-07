Wild Card Football : un jeu de football américain arcade

Colin Kaepernick, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Justin Jefferson, T.J. Watt, Joey Bosa, Ja'Marr Chase, Aaron Donald et plusieurs autres joueurs de la NFL seront présents dans Wild Card Football.

Fidèle à la tradition de la licence Playgrounds, Wild Card Football de Saber Interactive mélange l’action extrême du football à sept contre sept avec des mouvements explosifs, du style et de l’énergie. Les joueurs de vos équipes préférées pourront être associés les uns aux autres pour créer l’équipe de rêve ultime, en personnalisant les logos, les uniformes ou encore les playbooks. Le système unique de cartes sauvages permet aux fans de changer le cours de l’action en un instant grâce à des bonus spéciaux et des capacités permettant d’enfreindre les règles dans une variété de modes de jeu, y compris le mode Saison, le multijoueur local et le multijoueur en ligne avec un cross-play complet.

Tim Willits, directeur de la création chez Saber Interactive, a déclaré :

Nous avons cherché à créer une expérience rapide et amusante à base d’adrénaline pure. C’est ce que fait Wild Card Football en vous mettant dans les crampons de vos joueurs professionnels préférés et en augmentant l’intensité grâce à de nouveaux éléments de jeu impressionnants. Notre collaboration avec la National Football League Players Association et OneTeam a été déterminante pour donner vie à notre vision. Leur expertise et leur soutien nous ont aidés à donner une nouvelle dimension au football. Nous avons hâte que les fans construisent leurs équipes de rêve et qu’ils les comparent à d’autres équipes.

Wild Card Football sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store/Steam) à partir du 10 octobre prochain.