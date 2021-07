WhatsApp veut augmenter la qualité des photos sur sa plate-forme

WhatsApp veut augmenter la qualité des photos échangées en proposant diverses options de qualité.

WhatsApp est l’un des services de messagerie instantanée les plus populaires du moment. Et la plate-forme permet aujourd’hui de faire davantage que simplement discuter avec un ou plusieurs proches. Il est notamment possible d’échanger des media, et la qualité des photos devrait bientôt augmenter.

WhatsApp veut augmenter la qualité des photos échangées

L’un des soucis avec WhatsApp, c’est la compression mise en place pour les photos. Peut-être vous en êtes-vous déjà rendu compte. Peu importe que les photos sur votre téléphone soient en haute qualité ou non, une fois envoyées dans WhatsApp, elles perdent énormément en détails et en netteté. Et vous en venez parfois même à ne plus aimer la photo que vous venez d’envoyer.

en proposant diverses options de qualité

Comme dit précédemment, ceci est dû à la compression appliquée par WhatsApp, très probablement pour accélérer les temps de traitement et minimiser l’impact sur le stockage des serveurs. Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle sur ce front. En effet, selon WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp permettrait aux utilisateurs de choisir la qualité des photos envoyées.

Et si cela vous semble familier, c’est probablement parce que, avant cela, ce même blog avait découvert des signes laissant entendre un traitement similaire aux vidéos envoyées via WhatsApp. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que les photos y aient droit aussi. Les utilisateurs pourraient choisir entre Auto, Meilleure Qualité ou Économie de données.

Cette dernière option permettrait d’envoyer des photos comme actuellement, très probablement. Meilleure Qualité, par contre, est assez ambigu. Cela signifie-t-il que le fichier ne sera pas compressé du tout ou qu’une compression, minime, sera appliquée ? Quoi qu’il en soit, cette nouveauté devrait être très utile au quotidien. Pour les connexions comme pour les yeux.