Westworld revient le 15 Mars pour sa troisième saison

Westworld est sans aucun doute l'une des séries de cette fin des années 2010, une dystopie à nulle autre pareille. Les fans se comptent par millions et tous autant qu'ils sont seront certainement ravis d'apprendre que la saison 3 arrive le 15 Mars prochain.

La série TV Westworld de HBO reviendra sur les écrans pour sa troisième saison à compter du 15 Mars prochain, la chaîne l’a annoncé il y a quelques heures. L’annonce de cette date de retour s’accompagnait d’un nouveau teaser pour faire patienter les fans jusqu’à la date en question. Comme à l’accoutumée, on y voit pas grand chose, on y comprend encore moins, dans la lignée directe de ce que l’on connait de Westworld.

Westworld revient sur HBO le 15 Mars

La vidéo démarre par évoquer une procédure d’impeachment du 45ème Président, une seconde guerre civile qui éclate en Russie, des catastrophes écologiques arrivent dans le monde entier et quelques événements supplémentaires qui semblent s’additionner pour causer un seul et unique gros problème. Le co-créateur de la série Jonathan Nolan déclarait durant la San Diego Comic-Con que cette nouvelle saison s’inspirait en partie du Blade Runner de Ridley Scott et se concentrera sur un futur dystopique : “la dystopie peut être très jolie dans le monde”, déclarait Nolan. “Le fait que le monde soit corrompu à l’intérieur ne signifie pas nécessairement que tout ceci puisse être étouffé et de fait plus joli. Nous voulions trouver une version de cette dystopie que nous n’avions encore jamais vue.”

pour une troisième saison qui promet encore beaucoup de mystère

La seconde saison de Westworld offrait aux spectateurs un certain nombre de réponses à des questions très importantes et ouvrait encore la porte à des mystères plus importants. Le récapitulatif officiel du final de la saison 2 remplit parfaitement sa mission, à savoir revenir sur tous les points importants à se remettre en mémoire avant d’attaquer cette troisième saison. Selon Deadline, cette saison verra le retour de nombreuses stars de la série. Evan Rachel Wood reprendra son rôle de Dolores, Thandie Newton de Maeve, Ed Harris dans le costume de l’Homme en noir, Jeffrey Wright dans celui de Bernard, Tessa Thompson celui de Charloote et Luke Hemsworth dans la peau de Stubbs.