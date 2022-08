Wednesday : la réimagination de La Famille Addams par Tim Burton

Wednesday Addams va rejoindre Nevermore Academy et ses élèves étranges dans... la série télévisée Wednesday.

Réalisée par Tim Burton et écrite par Al Gough et Miles Millar pour la plateforme de streaming Netflix, Wednesday se présente comme une comédie noire sur le passage à l’âge adulte. La célèbre fille de La Famille Addams tente de maîtriser ses capacités psychiques naissantes, de déjouer une monstrueuse folie meurtrière qui terrorise la ville locale et de résoudre le mystère surnaturel qui a impliqué ses parents 25 ans plus tôt – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très embrouillées à Nevermore Academy.

Say hello to Netflix's Addams Family Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez star in Wednesday, the new series from Tim Burton. pic.twitter.com/OJIKVxJlbg — Netflix (@netflix) August 16, 2022

Un teaser pour Wednesday

La comédienne américaine Jenna Ortega (The Fallout, American Carnage, Jurassic World Camp Cretaceous) incarne le personnage principal et est au centre de la famille avec son visage sévère et ses tresses caractéristiques. Catherine Zeta-Jones interprète le rôle de Morticia, Luis Guzman celui de Gomez et Isaac Ordonez celui de Pugsley, le frère de Wednesday. Le casting comprend également Victor Dorobantu, George Burcea joue le serviteur Lurch. Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer et Riki Lindhhome. Christina Ricci, qui jouait le rôle de Wednesday Addams dans la série de films des années 1990, a obtenu le rôle d’un nouveau personnage dans la nouvelle version de La Famille Addams.

Wednesday en 2022 sur Netflix

La série télévisée Wednesday n’a pas encore de date de sortie, mais devrait être diffusée dans le courant de l’année en exclusivité sur Netflix.