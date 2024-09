Watch Dogs : le film termine son tournage et entre en post-production

Après plusieurs années de silence, marquées par des incertitudes et des retards, l'adaptation cinématographique de Watch Dogs fait enfin un pas décisif vers sa sortie en achevant son tournage. Les équipes de production se dirigent maintenant vers la post-production, suscitant l'enthousiasme des fans pour cette incursion dans l'univers du jeu vidéo.

Après plus d’une décennie d’attente et de nombreux obstacles, l’adaptation cinématographique du populaire jeu vidéo Watch Dogs, développé par Ubisoft, a enfin terminé sa phase de tournage principal. Cette nouvelle intervient dans un contexte où les adaptations de jeux vidéo ont tendance à décevoir, à l’image du film Borderlands qui a reçu un score de zéro pourcent sur Rotten Tomatoes.

L’annonce de la production du film Watch Dogs remonte à plus de dix ans. Après de nombreux défis de développement, Ubisoft a finalement annoncé la fin du tournage, partageant une image du plateau avec la légende humoristique « run film_wrapped.exe (#watchdogsmovie.mp4). Filming complete! ». Le projet a dû surmonter divers obstacles, notamment le rejet du premier script écrit par Paul Wernick et Rhett Reese. Cependant, le tournage a repris cet été sous la direction de Mathieu Turi.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la franchise Watch Dogs, le jeu suit des hackers experts qui luttent contre des autorités corrompues et des conspirations secrètes. Il reste à voir si le film adaptera directement l’un des jeux ou présentera une histoire originale dans l’univers Watch Dogs. Malgré l’historique incertain des adaptations de jeux vidéo, il y a l’espoir que le film tant attendu Watch Dogs puisse briser le moule et améliorer la réputation du genre.

On en pense quoi ?

Avec une franchise aussi vaste que Watch Dogs et un réalisateur expérimenté comme Mathieu Turi à la barre, ce film pourrait bien représenter un tournant décisif pour les adaptations de jeux vidéo. Si l’œuvre parvient à retranscrire l’univers immersif et les thématiques complexes du jeu tout en offrant une expérience cinématographique captivante, elle pourrait séduire non seulement les fans de la série, mais aussi un nouveau public.