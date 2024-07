« Watch Dogs » : Le tournage du film débute enfin après 10 ans d’attente

L'adaptation cinématographique du thriller technologique en monde ouvert d'Ubisoft a enfin émergé de l'enfer du développement à Hollywood.

Tl;dr Le tournage du film Watch Dogs a commencé.

Ubisoft et New Regency sont en co-production du film.

Tom Blyth et Sophie Wilde sont les acteurs principaux.

Possibilité d’une série télévisée animée après le film.

Un rêve devenu réalité : le film Watch Dogs en production

Plus de dix ans après avoir séduit l’E3, l’aventure de piratage en monde ouvert Watch Dogs fait son grand retour, mais cette fois-ci, sur grand écran. La rumeur d’une adaptation cinématographique circulait déjà avant même la sortie du jeu. Aujourd’hui, cette rumeur devient réalité : Ubisoft a annoncé le début du tournage du film Watch Dogs.

Ubisoft et New Regency aux commandes

L’annonce initiale de l’adaptation cinématographique a été faite en 2016 lors de la conférence de presse de Sony à la GamesCon. Une collaboration entre Ubisoft Partners et New Regency s’est mise en place pour donner vie à l’aventure de piratage de données d’Aiden Pearce dans une métropole surveillée par un serveur intrusif.

Les acteurs principaux révélés

Tom Blyth, connu pour Hunger Games: La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, et Sophie Wilde, dans La Main, ont été annoncés comme acteurs principaux du film. Le film est dirigé par Mathieu Turi et écrit par Christie LeBlanc, auteur du film de science-fiction Oxygène de Netflix 2021, avec des réécritures de Victoria Bata.

Une série animée à l’horizon ?

Il convient de rappeler qu’il y a quelques années, des discussions étaient en cours sur la transformation de Watch Dogs et d’un autre titre phare d’Ubisoft, Far Cry, en séries télévisées animées, suite au succès du dessin animé Les Lapins Crétins : Invasion. Cependant, il n’y a eu aucune nouvelle à ce sujet depuis. Si le film Watch Dogs rencontre son succès, peut-être l’onde le frappera-t-elle jusqu’à l’univers des séries télévisées animées.