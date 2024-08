« Borderlands » décroche 17 records sur Rotten Tomatoes !

"Borderlands" enregistre un score record tristement bas sur Rotten Tomatoes.

Un score décevant pour Borderlands

Malgré une équipe de production hollywoodienne de première classe, l’adaptation en live-action du célèbre jeu vidéo Borderlands, réalisée par Eli Roth, a établi de nouveaux records sur Rotten Tomatoes – malheureusement, pas de la manière espérée. Le film, avec Cate Blanchett en tête d’affiche, aspirait à engendrer une nouvelle franchise à succès au box-office. La réalité s’est avérée bien différente.

Des critiques accablantes

La réception du film de 2024 a été pour le moins tiède. Le score de Borderlands sur Rotten Tomatoes a débuté à un rare 0% avant de grimper légèrement suite à quelques critiques positives. Il est actuellement à 9% sur le Tomatometer après plus de 100 critiques. Les problèmes soulevés sont nombreux : le scénario, le casting, l’action, et même la fin de Borderlands.

Des records indésirables

Borderlands est désormais le film le plus mal noté pour un grand nombre de ses participants. Pour Cate Blanchett et huit autres membres du casting, le film détient le score le plus bas de leur carrière. Du côté des producteurs, Borderlands est également le film le moins bien noté du producteur hollywoodien Avi Arad.

En tant que scénariste et réalisateur de Borderlands, Eli Roth rejoint également la liste de ceux qui ont atteint un record bas sur Rotten Tomatoes avec ce film. Parmi les neuf films qu’il a réalisés, Borderlands est désormais le pire avec son score de 9%.