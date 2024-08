Pourquoi les critiques du film « Borderlands » sont-elles si désastreuses ?

Le film "Borderlands" est mal accueilli par la critique.

Tl;dr Le film Borderlands est mal accueilli par la critique.

Les personnages sont sous-développés, l’équipe manque de lien crédible.

Le scénario est décevant, l’action est mal filmée.

Les tentatives d’humour sont irritantes, le film souffre de la comparaison avec Les Gardiens de la Galaxie.

Une déception cinématographique : Borderlands

Le film Borderlands, malgré un casting étoilé avec Cate Blanchett, Kevin Hart et Jamie Lee Curtis, est loin de répondre aux attentes des critiques. Plusieurs raisons expliquent ce rejet.

Des personnages sous-développés

Le premier reproche concerne le développement des personnages. Malgré la présence d’acteurs de renom, le film échoue à donner de la profondeur à ses protagonistes. Selon David Rooney du Hollywood Reporter, les personnages ne sont que des « avatars de jeu vidéo unidimensionnels ».

Un scénario décevant

Autre point noir du film : le scénario. Celui-ci, initialement écrit par Craig Mazin de The Last of Us avant d’être retravaillé par Eli Roth et Joe Crombie, est critiqué pour son manque d’originalité et ses tentatives d’humour ratées.

Des tentatives d’humour irritantes

Le film tente également d’injecter de l’humour, mais les blagues tombent à plat et deviennent rapidement irritantes, surtout avec le personnage de Claptrap, jugé particulièrement agaçant par les critiques.

Une comparaison défavorable avec Les Gardiens de la Galaxie

Enfin, le film est souvent comparé à Les Gardiens de la Galaxie de Marvel Studios. Malheureusement pour Borderlands, cette comparaison ne lui est pas favorable, le film étant jugé comme une « mauvaise copie » du blockbuster de Marvel.