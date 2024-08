Disclaimer : Cate Blanchett et Kevin Kline à l’affiche du thriller psychologique d’Apple TV+

La plateforme de streaming Apple TV+ dévoile un teaser pour Disclaimer avec Cate Blanchett et Kevin Kline.

Tl;dr Cate Blanchett et Kevin Kline jouent dans Disclaimer.

Le film est réalisé par Alfonso Cuarón, connu pour Gravity.

Disclaimer est basé sur le best-seller de Renée Knight.

Cate Blanchett joue le rôle de la journaliste Catherine Ravenscroft.

Un thriller psychologique à ne pas manquer

En provenance de la plume d’Alfonso Cuarón, le réalisateur acclamé de Gravity, un nouveau thriller fait son apparition. Disclaimer, met en vedette les acteurs renommés Cate Blanchett et Kevin Kline.

Une intrigue qui dévoile les secrets les plus sombres

Cate Blanchett, qui revient à la télévision après son rôle principal dans la série limitée Hulu Miss America, incarne une journaliste émérite, Catherine Ravenscroft. Réputée pour dévoiler les transgressions et les méfaits d’autrui, la situation de Ravenscroft commence à changer lorsqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu la mettant en scène comme le personnage principal d’une histoire qui révèle ses secrets les plus sombres.

Un danger qui menace de tout détruire

Confrontée à cette menace, Catherine se lance dans une course contre la montre pour dévoiler l’identité de l’écrivain. Selon le synopsis officiel, elle est contrainte de faire face à son passé avant qu’il ne détruise sa vie et ses relations avec son mari et leur fils Nicholas.

Un aperçu prometteur

Le teaser de la série de sept épisodes de Disclaimer a été dévoilée par Apple TV+, en amont de la première du show le 11 octobre 2024. Il inclut une voix off de l’animatrice renommée de CNN, Christiane Amanpour, qui met en garde contre les dangers de la narration.