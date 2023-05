Warrior : la série d’arts martiaux revient cet été

Trois ans après avoir été commandée par HBO, la troisième saison de Warrior a enfin une date de diffusion.

Inauguré il y a quatre ans sur la chaîne Cinemax, Warrior est un drame policier plein d’action qui se déroule pendant les guerres brutales des Tong dans le quartier chinois de San Francisco à la fin du XIXe siècle, et qui s’inspire des écrits de Bruce Lee, la légende des arts martiaux. La saison 3 démarre au lendemain des émeutes raciales qui ont bouleversé le quartier chinois dans la saison 2. Mai Ling utilise ses relations avec le gouvernement pour consolider son pouvoir. Parallèlement, Ah Sahm et les Hop Wei doivent trouver de nouvelles façons de survivre.

Un teaser pour la saison 3 de Warrior

La saison 3 de la série télévisée Warrior sera diffusée le 29 juin prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Max. Le casting est composé de Dianne Doan, Andrew Koji, Olivia Cheng, Jason Tobin, Kieran Bew, Dean Jagger, Tom Weston-Jones, Hoon Lee, Perry Yung, Langley Kirkwood, Miranda Raison, Chen Tang, Chelsea Muirhead, Mark Dacascos et Joe Taslim.

Warrior est réalisé pour Max de HBO/Warner Bros Discovery par Perfect Storm Entertainment, Tropper Ink Productions et Bruce Lee Entertainment, sachant que la production est assurée par Evan Endicott, Josh Stoddard, Jonathan Tropper (créateur), Justin Lin, Danielle Woodrow et Andrew Schneider pour le compte de Perfect Storm Entertainment, Shannon Lee pour Bruce Lee Entertainment ainsi que Brad Kane et Richard Sharkey. Lillian Yu et Francisca X Hu sont elles co-productrices exécutives.