Warhammer Age of Sigmar vise une sortie pour fin 2023

Le RTS de Frontier Developments en collaboration avec Games Workshop va avoir du retard.

Annoncé depuis déjà deux ans par le studio britannique Frontier Developments, Warhammer Age of Sigmar n’est toujours pas prêt et l’attente sera encore longue pour les fans : “Notre jeu de stratégie en temps réel et accessible sur consoles et PC, dont la sortie était prévue au cours de l’année civile 2023, sortira désormais plus tard dans cette même année civile, au cours de l’exercice fiscal 24. Ce changement permettra d’améliorer la qualité et la longévité du jeu, et d’en accroître le succès.”

Des revenues en baisse pour Frontier Developments

Suite au lancement laborieux de Jurassic World Evolution 2 (les ventes étaient inférieures aux prévisions sur PC, tandis que les ventes sur consoles étaient largement conformes aux attentes) qui a entraîné une perte nette de 2,3 millions de dollars (contre un bénéfice net de 7,9 millions de dollars au cours du même semestre de l’année précédente), Frontier Developments a revu ses objectifs à la baisse. Le but est désormais d’atteindre des revenus se situant entre 136,7 millions de dollars et 177,7 millions de dollars pour les douze prochains mois en profitant des ventes sur le moyen et le long terme de différentes licences comme Planet Coaster, Planet Zoo, Elite Dangerous : Odyssey et potentiellement l’adaptation Formula One en simulation de management.