Wargaming regroupe 400 employés à Belgrade et Varsovie

Suite à l'abandon de ses activités en Russie et en Biélorussie, Wargaming ouvre de nouveaux locaux à Belgrade (Serbie) et Varsovie (Pologne) afin d'accueillir jusqu'à 400 employés.

Ces nouveaux bureaux deviennent les 7ème et 8ème filiales de Wargaming en Europe, après Nicosie, Vilnius, Prague, Kiev et Guildford. “Varsovie et Belgrade étaient des choix logiques pour ces nouvelles implantations, les deux étant des secteurs technologiques en plein développement avec un énorme potentiel. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les communautés informatiques de ces deux villes afin de créer des unités de développement et d’édition de jeux de premier ordre. Wargaming continue d’aller de l’avant avec de grands projets pour l’avenir. Les bureaux de Belgrade et de Varsovie seront essentiels pour atteindre nos objectifs“, a déclaré Victor Kislyi, PDG de Wargaming.

This restructuring follows the company's withdrawal from Russia and Belarus in response to the war in Ukrainehttps://t.co/ksoDhPDEtZ — GamesIndustry (@GIBiz) June 14, 2022

Wargaming Belgrade accueillera des talents internationaux et locaux dans les disciplines du développement et de l’édition. À l’avenir, le bureau deviendra également un important centre de relocalisation pour le personnel de Wargaming provenant de différentes filiales. Il se concentrera également sur les licences World of Tanks et World of Warships, fournissant des services clés et le développement potentiel de nouveaux produits. Wargaming Varsovie accueillera lui dans un premier temps une petite équipe d’édition et d’autres plans de développement seront décidés au fur et à mesure que le processus de restructuration de Wargaming se poursuivra dans le courant de l’année.