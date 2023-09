Voici le meilleur moyen d’améliorer votre score Snapchat

Snapchat propose à ses utilisateurs un score Snapchat associé au profil. Celui-ci est calculé d'une manière des plus mystérieuses. Comment le faire progresser ?

Pour une app qui propose très régulièrement de nouvelles options à ses utilisateurs, Snapchat n’explique pas franchement ses fonctionnalités. L’une d’entre elles est le score Snapchat, souvent abrégé Snapscore. Si vous souhaitez améliorer votre Snapscore, il y a plusieurs méthodes, que vous avez pu lire ici ou là, mais sachez que seule l’entreprise connait vraiment les rouages derrière ce score.

Qu’est-ce qu’un Snapscore ?

Snapchat ne veut pas vous dire comment fonctionne le Snapscore. Sur son site, l’entreprise indique simplement qu’une “équation super-secrète et spéciale” détermine votre score Snapchat, en prenant en considération les snaps que vous envoyez et recevez, les stories que vous publiez dans l’app et d’autres facteurs que Snapchat ne dévoile pas.

Avoir un Snapscore élevé pourrait être perçu comme un honneur sur l’app, une sorte de succès, mais en réalité, tout ce que cela indique, c’est que vous utilisez beaucoup l’app.

Où puis-je voir mon Snapscore ?

Pour trouver votre Snapscore, allez sur votre profil dans Snapchat et cherchez le petit fantôme bleu avec un nombre sous votre nom. Ce nombre est votre score Snapchat. Vous pouvez tapoter sur l’icône pour obtenir quelques détails concernant ce score, dont le nombre de Snaps que vous avez envoyés ou reçus.

Bien que la description du Snapscore soit plutôt vague, il y a quelques méthodes simples pour l’augmenter. La clef est de comprendre que, comme d’autres métriques utilisées par Snapchat, ce score est aussi un moyen de vous faire utiliser davantage l’application. Celui-ci récompense la visualisation, l’envoi et la réception de contenus uniques.

Le moyen le plus sûr d’améliorer votre Snapscore est d’envoyer des snaps à vos amis et d’ouvrir les snaps que vous recevez de ces derniers. Plus vous envoyez de snaps, plus vous aurez de chances d’avoir un score élevé. Vous pouvez aussi publier dans vos Stories pour augmenter ce score. N’hésitez pas non plus à regarder des vidéos aléatoires d’autres créateurs sur Snapchat.

Ceci étant dit, vous remarquerez rapidement que tout ne semble pas toujours logique. Par exemple, vous pourriez avoir envoyé 100 snaps et en avoir reçu 50, votre score pourrait être bien plus élevé que 150. D’autres facteurs influencent votre score.

Envoyer des messages privés ne semble pas impacter votre score, mais publier et visionner du contenu oui. Vous avez tout intérêt à tester des choses pour comprendre ce qui fait progresser le Snapscore et ce qui ne marche pas. Seul Snapchat connait tous les facteurs utilisés par l’algorithme, mais vous pouvez essayer des choses.