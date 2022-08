Voici à quoi pourrait ressembler un Tweet intégré après une éventuelle modification

Un premier aperçu de l'intégration des tweets édités. Une découverte que l'on doit à Jane Manchun Wong.

On ne présente plus la chercheuse Jane Manchun Wong. Cette dernière est en mission pour dénicher les fonctionnalités à venir dans nos services web et autres applications. Et grâce à elle, on a souvent des aperçus très précis de ce à quoi nous attendre. Nouvel exemple aujourd’hui, avec Twitter cette fois, et plus précisément l’intégration de tweets qui auraient été édités – via un bouton Éditer que l’on attend toujours -.

Un premier aperçu de l’intégration des tweets édités

L’une des fonctionnalités les plus attendues de Twitter, le fameux bouton Éditer, est toujours en développement. Mais grâce à Jane Manchun Wong, nous avons aujourd’hui une idée de ce à quoi pourraient ressembler de telles éditions sur les tweets intégrés. Si un tweet se retrouvé édité après que ce dernier est intégré sur un site (dans un article sur un blog, par exemple), le tweet intégré affichera toujours le texte original, mais inclura un lien vers la version la plus récente. Les tweets intégrés édités afficheront le texte “Il y a une nouvelle version de ce Tweet”, offrant aux utilisateurs la possibilité de cliquer et de lire cette nouvelle version. Un tel design offre davantage de transparence plutôt que de simplement afficher la dernière version en date et pourrait apaiser les craintes de celles et ceux qui voient cette fonctionnalité d’édition une nouvelle arme pour les personnes malintentionnées.

Une découverte que l’on doit à Jane Manchun Wong

Et si les utilisateurs décident d’intégrer un tweet qui a déjà été édité ? Plutôt que d’afficher le texte original, le tweet intégré affichera le nouveau texte. Autrement dit, vous afficherez exactement ce que vous voyez. Mais sous le tweet édité, il y aura un horodatage avec la mention “Dernière édition”.

Cela ne fait que quelques mois que Twitter a confirmé que le bouton Éditer est en développement. Nous ne pourrions ne pas y avoir droit avant un long moment encore. Gardez aussi à l’esprit que Twitter a l’intention de tester la fonctionnalité auprès de ses abonnés Twitter Blue, avant de la déployer à tout un chacun. Étant donné que Twitter a récemment augmenté le tarif de son abonnement de deux dollars, mieux vaudrait certainement patienter.