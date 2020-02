Vivarium : une bande-annonce du thriller avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots

Après son début au Festival de Cannes, le film sous forme de huis-clos s'apprête à être diffusé en salles. Une bande-annonce permet de se remémorer pourquoi faire le déplacement ne sera pas une mauvaise idée.

Promettant une expérience aussi réjouissante qu’un zoo, mais pour humains, le long-métrage Vivarium distribué par Saban Films a droit à une dernière bande-annonce avant sa sortie en salles le mois prochain. Réalisé par Lorcan Finnegan (Without Names), il mettra en scène un couple se retrouvant piégé dans un “quartier idéal” sans issu. Le film a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2019. Évoquant la science-fiction d’un Coherence, le film n’est pas entièrement un huis-clos (malgré l’intrigue) mais est joué par deux acteurs principalement : Jesse Eisenberg (Tom) et Imogen Poots (Gemma). Alors qu’ils essaient de sortir d’une banlieue résidentielle, ils se retrouvent coincés dans une boucle, chaque route les ramenant mystérieusement à leur point de départ. Dans ce cauchemar surréaliste, ils vont devoir surmonter les pressions psychologiques et la présence de l’autre.

Un casting bien sympathique

Jesse Eisenberg a trouvé le succès avec The Social Network, les franchises Zombieland et Insaisissables, mais a également joué pour Noah Baumbach dans Les Berkman se séparent et plus récemment dans l’excellente comédie noire The Art of Self-Defense, pour laquelle il semblait être né pour le rôle. Imogen Poots de son côté a également joué dans ce dernier et s’est fait connaître avec le thriller indépendant Green Room. On retrouvera aussi, brièvement, Jonathan Aris (The End of the F***ing World, Sherlock). Le film est produit par Fantastic Films et Lovely Productions, en co-production avec Frakas Productions en Belgique et Pingpong Film au Danemark. Il sera distribué dans le monde par Saban Films.