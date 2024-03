Vitalik Buterin appelle à une meilleure qualité des meme coins

L'un des fondateurs d'Ethereum, Vitalik Buterin, montre une présence de plus en plus marquée pour discuter de l'engouement actuel pour les cryptomonnaies basées sur des mèmes.

Tl;dr Buterin souhaite plus de projets utiles et de qualité.

Il a souligné le potentiel des “meme coins” pour financer diverses causes.

Il a exprimé des préoccupations face à l’engouement actuel pour les meme coins.

Buterin a souligné l’importance de créer des jeux significatifs et intéressants.

Un désir de changement dans l’écosystème des cryptomonnaies

Vitalik Buterin, figure de proue de la cryptomonnaie, appelle à une évolution des projets dans ce domaine. Dans une déclaration publique faite le 29 mars dernier, il a exprimé le souhait de voir émerger des projets plus qualitatifs, positivement impactants pour l’écosystème et pour le monde qui nous entoure.

Le potentiel des “meme coins”

Buterin voit dans les “meme coins”, ces cryptomonnaies souvent empreintes d’humour et de culture Internet, un nouveau moyen de financer des technologies au service de diverses causes sociétales. ” On pourrait imaginer par exemple, une AntiCancerCoin ou une ClimateCoin “, propose-t-il.

Cependant, il exprime également son inquiétude face à la prolifération actuelle de ces “meme coins”. En effet, ce type de cryptomonnaie a souvent une valeur réelle limitée pour le grand public, étant principalement alimenté par le battage médiatique autour de leur création.

Les risques des “meme coins”

Dans ce contexte, Buterin met en garde contre la domination des discussions dans l’espace crypto par ces “meme coins” et leurs enjeux. Il rappelle leur histoire, remontant à Dogecoin en 2015, et note leur forte présence lors de la saison 2020-2021. Toutefois, leur résurgence actuelle cause une certaine inquiétude, car ils manquent souvent d’innovation et de substance.

Malgré ces limites, Buterin a noté l’existence d’exemples positifs, comme le cas où il a fait don de la moitié de l’offre du token Dogelon Mars à la Methuselah Foundation, transformant ainsi de fait ELON en cryptomonnaie caritative.

Des solutions possibles

En quête de solutions, Buterin met l’accent sur l’importance de créer des jeux significatifs et engageants dans l’espace de la cryptomonnaie. ” Si l’objectif est de satisfaire le désir des gens de s’amuser, nous devrions créer non pas de simples cryptomonnaies copiées-collées, mais plutôt des jeux plus compliqués et intéressants “, a-t-il suggéré. Il plaide en faveur du développement d’expériences immersives, divertissantes et utiles, à l’image de “World of Warcraft“.