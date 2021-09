Vikings : Valhalla introduit une nouvelle génération de guerriers

Netflix dévoile les premières images de Vikings : Valhalla.

Vikings : Valhalla se déroulera au début du 11ème siècle et mettra en avant les aventures légendaires de certains des plus célèbres Vikings qui aient jamais vécu comme Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes du Nord vont tracer leur chemin en luttant pour leur survie dans un monde en constante évolution. La barbarie sera encore omniprésente.

'Vikings: Valhalla' stars brought the first footage from the spin-off series to Netflix's TUDUM fan event. https://t.co/JEhx58Qh3d — Entertainment Weekly (@EW) September 25, 2021

Le casting comprend Sam Corlett (Chilling Adventures of Sabrina), Frida Gustavsson (Swoon), Leo Suter (The Liberator), Bradley Freegard (Keeping Faith), Johannes Johannesson (Cursed), Laura Berlin (Immenhof – The Adventure of a Summer), David Oakes (The Pillars of the Earth), Caroline Henderson (Tuya Siempre), Pollyanna McIntosh et Asbjorn Krogh Nissen.

Un teaser pour le spin-off Vikings : Valhalla

Vikings : Valhalla sera diffusé en 2022 sur la plateforme Netflix.

La série télévisée est produite par MGM Television. Jeb Stuart, Hirst, Morgan O’Sullivan, James Flynn, Sherry Marsh, Alan Gasmer, Sheila Hockin et John Weber sont les producteurs exécutifs. Stuart est également showrunner et scénariste. Le réalisateur Niels Arden Oplev s’occupera du premier épisode. Les autres réalisateurs de la première saison sont Stephen St. Leger et Hannah Quinn. Vanessa Alexander, Declan Croghan et Eoin McNamee ont rejoint Jeb Stuart en tant que scénaristes.