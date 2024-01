Vikings : la véritable histoire d’Athelstan

Le personnage d'Athelstan dans la série télévisée Vikings est-il inspiré d'une personne réelle ? En quelque sorte, oui et non. En effet, il y avait un vrai Athelstan et il a un lien avec la série.

Le personnage d’Athelstan dans Vikings : une figure historique remaniée

Les Vikings, ces guerriers nordiques dont les exploits ont été immortalisés dans les sagas et les légendes, ont inspiré la série télévisée Vikings. Parmi les personnages, Athelstan, interprété par George Blagden, a particulièrement captivé les spectateurs. Capturé lors d’un raid sur un monastère en Angleterre, il est emmené comme esclave par Ragnar Lothbrok avant d’être intégré à sa famille. Mais derrière ce personnage de fiction, se cache une réalité historique complexe.

Athelstan : entre foi chrétienne et connexions royales

Dans la série télévisée Vikings, Athelstan est un homme dévoué à sa foi chrétienne, malgré l’insistance de ses ravisseurs. Son parcours est marqué par de nombreux dilemmes théologiques et philosophiques. De plus, son histoire s’entremêle avec celle de la royauté, puisqu’il a un enfant avec la femme du prince Aethelwulf de Wessex. Cependant, le véritable Athelstan partage peu de points communs avec le personnage de George Blagden dans Vikings.

Le véritable Athelstan : un roi, pas un esclave

Si le personnage d’Athelstan dans Vikings emprunte son nom à un roi anglo-saxon, il n’est pas basé sur un véritable esclave de Ragnar Lothbrok. En réalité, le véritable Athelstan était le roi des Anglo-Saxons de 924 à 927, puis le roi des Anglais de 927 à 939. Loin d’être l’ami des Vikings comme le personnage de la série, il a conquis le dernier royaume viking, York.

Le destin d’Athelstan dans Vikings: Valhalla

Le spin-off de la série, Vikings: Valhalla, se déroule 100 ans après les événements de Vikings. Aucun des personnages de la série originale n’apparaît dans Valhalla, y compris Athelstan. Toutefois, certains fans estiment que le personnage pourrait avoir accédé au véritable Valhalla, en raison d’une vision que Ragnar Lothbrok a eu dans laquelle il voyait le moine aux côtés d’une figure supposée être Odin.