Venom 3 : Juno Temple rejoint le casting du nouveau film

Sony Pictures Entertainment et Marvel offrent l'un des rôles principaux de Venom 3 à la comédienne britannique Juno Temple.

Après ses remarquables performances dans les séries télévisées Ted Lasso et The Offer, Juno Temple jouera prochainement au côté de Tom Hardy dans Venom 3 (réalisé et écrit par Kelly Marcel pour Sony Pictures Entertainment), la suite du film consacrée aux aventures d’Eddie Brock et du symbiote extraterrestre sensible avec une forme amorphe semblable à un liquide.

‘Ted Lasso’s Juno Temple Lands Lead Role In Sony and Marvel’s ‘Venom 3’ https://t.co/oYFArJLkfC — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 20, 2023

Venom 3 attire Juno Temple

Les détails de l’intrigue ne sont pas connus de Venom 3, si ce n’est que Tom Hardy revient dans le rôle principal de… Venom alors que les deux premiers longs-métrages ont rapporté 1,36 milliard de dollars dans le monde entier. De plus, nous ne savons pas encore si des personnages issus des précédents films seront présents, ni même si certaines têtes en provenance du Sony’s Spider-Man Universe (SSU) intégreront le casting.