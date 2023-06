Vanpool ferme ses portes dans l’indifférence

Après AlphaDream et Skip, l'éditeur Nintendo perd un troisième partenaire japonais qui fournissait des exclusivités pour ses consoles depuis les années 2000.

Plus de trois mois après la sortie du remake de Kirby’s Adventure Wii intitulé Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sur Nintendo Switch, le studio Vanpool (Freshly-Picked Tingle’s Rosy Rupeeland, Tingle’s Balloon Fight, Tingle’s Balloon Trip of Love, Dekisugi Tingle Pack, Dillon’s Rolling Western) qui a travaillé main dans la main avec Nintendo et HAL Laboratory a décidé de mettre officiellement fin à ses activités dés maintenant sans expliquer si cela est motivé par des problèmes internes ou si la société doit déposer le bilan à cause d’une faillite.

Vanpool is shutting down; studio was behind Nintendo's Dillon's Rolling Western series, worked on recent Kirby games, made the Tingle DS titles https://t.co/b82tLtwldW pic.twitter.com/6gPKMJUZFx — Nintendo Everything (@NinEverything) May 31, 2023

Un porte-parole de Vanpool a déclaré :