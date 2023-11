Vanguard de Remedy Entertainment devient Kestrel et ne sera pas un free-to-play

Le studio finlandais Remedy Entertainment reboot le développement de Vanguard, un jeu multijoueur axé sur la coopération qui est dorénavant appelé Kestrel en interne.

Fruit d’une étroite collaboration entre Tencent Games et Remedy Entertainment depuis presque deux ans, le fameux projet Vanguard est abandonné au profit de Kestrel. Prévu à une date inconnue sur consoles et PC, le jeu multijoueur coopératif free-to-play se voit transformer en un titre premium avec une forte composante multijoueur coopérative :

En raison des incertitudes liées à la création d’un jeu réussi sur un marché free-to-play en pleine évolution et des risques associés, Remedy et Tencent ont discuté d’une nouvelle orientation pour le projet de jeu, qui recevra le nouveau nom de code Kestrel.

Alors le projet Kestrel vient de repartir de zéro et de changer de modèle économique, une partie des développeurs vont superviser les développements Condor, Control 2 et Max Payne 1 & 2 Remake en attendant que la phase de conceptualisation de feu Vanguard se termine :

Une partie de l’ancienne équipe de développement de Vanguard ira travailler sur les autres projets en cours de Remedy Entertainment, tandis que les principaux dirigeants et certains membres de l’équipe de développement de Kestrel se concentreront sur la nouvelle orientation du projet à partir de la phase de conception, afin de créer un jeu haut de gamme avec une forte composante multijoueur coopérative. La nouvelle expérience s’appuiera davantage sur les points forts de Remedy Entertainment et s’appuiera sur de nombreuses fonctionnalités, ressources et thèmes déjà conçus pour Vanguard.