Remedy Entertainment modernise son identité visuelle et change de logo

Un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle pour le studio finlandais Remedy Entertainment.

Fondé en 1995, Remedy Entertainment n’a pas changé ou modernisé son logo depuis 1999, date à laquelle un conflit avec LucasArts a poussé le studio fondé par Samuli Syvähuoko, Markus Mäki, Sami Nopanen, John Kavaleff et Sami Vanhatalo à “accélérer” le processus de recherche d’une identité visuelle plus adaptée à ses objectifs et à aboutir à l’emblématique “R” encerclant une balle. La balle représentait l’ère de Max Payne, mais dans les années qui ont suivi et qui ont vu Remedy produire Alan Wake, Quantum Break et Control, l’ancien logo n’a plus été considéré comme représentant de manière adéquate le travail et les ambitions de la société qui collabore avec Tencent. C’est pourquoi, au cours des dernières années qui ont vu Remedy s’étendre en Suède et travailler sur plusieurs IP à la fois, ses concepteurs ont travaillé à la création d’un nouveau logo pour refléter son “évolution constante”.

It's time to redefine our studio's visual identity to bring more consistency, showcase our evolution over the years, and better express our vision of today’s Remedy.

We haven't updated our logo in more than 20 years. That is, until now.

— Remedy Entertainment (@remedygames) April 14, 2023