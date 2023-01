Vampire Academy : pas d’avenir pour la série sur Peacock

Universal Television n'a pas renouvelé la série télévisée Vampire Academy pour une deuxième saison.

Basée sur les romans de Richelle Mead, Vampire Academy de Julie Plec et Marguerite MacIntyre se déroule dans un monde de privilèges et de glamour, où l’amitié de deux jeunes femmes transcende leurs classes étonnamment différentes alors qu’elles se préparent à terminer leur éducation et à entrer dans la société royale des vampires. Ce drame intime et satirique combine l’élégance de la romance aristocratique et les frissons surnaturels du genre “vampirique”.

‘One Of Us Is Lying’ & ‘Vampire Academy’ Cancelled At Peacock https://t.co/WMsmwFP4x0 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 21, 2023

Le casting comprend Sisi Stringer, Daniela Nieves, Kieron Moore, Andre Dae Kim, J. August Richards, Anita-Joy Uwajeh, Mia Mckenna-Bruce, Rhian Blundell, Jonetta Kaiser et Andrew Liner. Si les fans affichent leur mécontentement sur les réseaux sociaux, l’annulation de la série Vampire Academy rejoint le film complètement raté de 2014 qui n’a jamais eu le droit à une suite.

Un trailer pour Vampire Academy

Julie Plec et Marguerite MacIntyre sont productrices exécutives de l’adaptation en série de Vampire Academy pour Peacock, avec Emily Cummins, Don Murphy, Susan Montford, Deepak Nayar et Jillian DeFrehn. Bille Woodruff a réalisé le pilote. Les autres réalisateurs de la série télévisée sont Julie Plec, Luis Prieto, Jesse Warn, Erica Dunton et Geoff Shotz.

Vampire Academy est produite par Universal Television, une division d’Universal Studio Group. Si elle a bien marché à l’international, se vendant dans plus de 100 territoires à travers le monde, le studio explore d’autres options pour que la série continue.