Valve prévoit d’annoncer de nouvelles expériences solo

Plusieurs jeux solo sont en développement au sein de Valve.

Invité exceptionnel de la chaine 1 News du groupe TVZN (Television New Zealand), le charismatique patron de Valve a fait savoir que la société américaine était bien de retour dans les jeux solo suite au succès du nouveau Half-Life exclusivement développé pour la réalité virtuelle (Index VR, HTC Vive, Oculus VR) : “Nous avons clairement des jeux en développement que nous allons annoncer. C’est amusant de sortir des jeux. Alyx a été formidable. Revenir à la production de jeux solo, cela a créé un élan au sein de l’entreprise pour en faire plus.”

Ces dernières années, le propriétaire de la plateforme de jeux sur PC en ligne Steam s’était orienté sur les expériences multijoueurs avec Artifact, Dota Underlords, Counter-Strike : Global Offensive et Dota 2. A noter que Half-Life : Alyx pourrait voir ses ventes se relancer si Sony s’offrait un portage sur le PlayStation VR ou la nouvelle version de son casque pour 2022/2023. Enfin, espérons pour le grand public que Valve alternera entre des productions dédiées à la réalité virtuelle et des AAA plus classiques ne nécessitant pas des accessoires pour en profiter.

Half-Life 3 et Portal 3, Gabe Newell commente son silence

Gabe Logan ‘Gaben’ Newell esquive encore et toujours les questions concernant Half-Life 3 et Portal 3, les arlésiennes demeurent toujours : “J’ai réussi à ne pas parler de ces choses pendant longtemps et j’espère continuer à ne pas en parler tant qu’elles ne seront pas des questions inutiles. Ensuite, nous passerons à une nouvelle série de questions. Ce qui est bien, c’est qu’en ne répondant pas à ces questions, j’évite à la communauté de proposer de nouvelles questions tout aussi difficiles à répondre.“