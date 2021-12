Valve n’a pas l’intention de proposer des exclusivités sur son Steam Deck

Valve n'a pas l'intention de proposer des jeux exclusifs à son Steam Deck, sa console ayant été conçue pour émuler un PC.

L’un des moyens à la disposition des fabricants de consoles de jeux vidéo pour attirer les joueurs, et les retenir, c’est en proposant des titres en exclusivité pour leur plate-forme. Par exemple, Microsoft a des licences comme Halo, Sony comme God of War et Nintendo comme Mario. Avec Valve qui s’apprête à lancer son Steam Deck en 2022, l’on peut logiquement se poser la question de savoir si l’entreprise compte emprunter la même route que les autres fabricants.

Et si l’on en croit un rapport d’IGN, la réponse est simple : non. L’information a été confirmée par Valve durant l’événement Steamworks Steam Deck. Il a notamment été dit que la société n’était pas intéressé par le fait que des développeurs créent des exclusivités pour le Steam Deck. L’entreprise explique que, dans la mesure où le Steam Deck a été pensé et conçu pour émuler un PC, la machine devrait pouvoir faire tourner des jeux comme le fait n’importe quel PC.

Bien évidemment, il y a certains titres qui sont développés spécifiquement pour les PC et pas pour les consoles, mais il n’y a pas forcément à les considérer comme des “exclusivités” dans la mesure où, si le PC répond aux configurations requises, vous pouvez y jouer. Ceci contrairement aux consoles avec lesquelles vous auriez besoin d’acheter ladite console pour jouer aux exclusivités de la console. C’est en tous les cas une bonne nouvelle pour les joueurs qui pourraient s’inquiéter que des développeurs ne créent des jeux qui seraient ainsi réservés au Steam Deck.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le Steam Deck est essentiellement une console portable qui permet de jouer les titres de votre bibliothèque Steam. Autrement dit, si vous avez déjà des jeux sur Steam, ceux-ci devraient fonctionner sur le Steam Deck et vous n’avez pas besoin de les racheter.