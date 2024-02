Until Dawn sur PS5 et PC : une version améliorée avec l’aide de l’Unreal Engine 5

L'un des jeux d'horreur les plus marquants de la génération PS4 va revenir cette année sur PS5 et PC.

Until Dawn, un retour terrifiant

Le paysage des jeux d’horreur a connu un vif essor ces dernières années. Une des figures de proue de cette mouvance est sans conteste Until Dawn. Exclusivité originale de la PS4, ce titre de 2015 a marqué les esprits par sa mise en scène cinématographique et son histoire immersive. Il s’inspire des techniques cinématographiques pour créer une expérience engageante, mêlant une situation mortelle à un récit rempli de suspense.

Un héritage effrayant

Développé à l’origine par Supermassive Games, Until Dawn a établi la réputation du studio britannique en matière d’horreur. Malgré le succès d’autres titres comme The Dark Pictures Anthology et The Quarry, Until Dawn est resté une exclusivité PS4, limitant ainsi son accessibilité.

Une résurrection sur PS5 et PC pour Until Dawn

Heureusement, le premier PlayStation State of Play de 2024 a annoncé le grand retour d’Until Dawn. Une version remastérisée est prévue sur PS5 et PC. Bien que la date de sortie exacte ne soit pas encore connue, une sortie en 2024 semble plausible, idéalement avant octobre pour profiter de la période d’Halloween et surtout préparer le terrain avant l’arrivée du film.

Les détails de la nouvelle version d’Until Dawn

La nouvelle version est développée par Ballistic Moon, un studio dirigé principalement par d’anciens membres de Supermassive Games. Cette version “reconstruite et améliorée” promet des améliorations graphiques et peut-être même quelques ajustements au niveau du gameplay. Notons que le passage à la version PC nécessitera des ajustements en raison de la spécificité de la manette PS4.