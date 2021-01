Une version plus abordable de l’Apple Pro Display XDR serait en développement

Apple a beaucoup diversifié ses activités ces dernières années. La firme de Cupertino est aujourd'hui loin de proposer uniquement des ordinateurs. À son catalogue, notamment, un moniteur professionnel, l'Apple Pro Display XDR.

Les produits Apple occupent très souvent un positionnement tarifaire très élevé. Cela se vérifie aussi sur l’écran proposé par la marque. L’Apple Pro Display XDR est peut-être un moniteur professionnel très abouti, il coûte cher, très cher. Trop cher pour nombre de professionnels même. Cela étant dit, une version plus abordable pourrait arriver bientôt.

Apple travaillerait sur un moniteur plus abordable que son Pro Display XDR

L’Apple Pro Display XDR coûte une petite fortune, et c’est peu dire. Mais il s’agit là d’un moniteur à destination des professionnels qui apprécieraient pleinement de telles fonctionnalités, contrairement à des particuliers “classiques” qui chercheraient simplement un nouvel écran. Cela ne veut pas dire qu’un modèle moins onéreux ne serait pas appréciable. Et c’est précisément ce qui pourrait arriver, si les rumeurs sont avérées tout du moins.

Un successeur au regretté Thunderbolt ?

En effet, selon un nouveau rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino travaillerait actuellement à la conception d’un moniteur plus abordable pour ses clients. Ce moniteur serait davantage un successeur à l’écran Apple Thunderbolt que la marque avait cessé de vendre en 2016. Cela signifie que, en termes de tarif, l’accessoire pourrait être proposé aux alentours de 1 000 $. Ou tout du moins est-ce ce que l’on espère.

Le rapport affirme aussi que cette nouvelle référence serait davantage à destination des clients particuliers que des professionnels. Sa luminosité et son ratio de contraste devraient aussi être différents de ce que propose le Pro Display XDR. Cela ne veut pas dire qu’il s’agira là d’un mauvais écran, bien évidemment, mais simplement que celui-ci sera bien plus “ordinaire”, assez similaire à ce que l’on peut proposer chez de nombreux autres fabricants. Contrairement donc à du matériel spécialement conçu et optimisé pour la photo et/ou la vidéo.

La mauvaise nouvelle, par contre, c’est que le rapport de Bloomberg affirme aussi que ce moniteur n’en est qu’au début de son développement. Autrement dit, il est fort possible que celui-ci ne soit pas officialisé cette année. Il va falloir être patient si vous êtes intéressé(e).