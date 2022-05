Une série live-action Speed Racer arrive sur Apple TV+

Une nouvelle série Speed Racer, en live action, arrive sur Apple TV+. Fera-t-elle mieux que l'adaptation des Wachowski de 2008 ?

Comme ses concurrents Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, Apple TV+ produit aussi un certain nombre de contenus originaux, pour contenter ses abonnés et en attirer de nouveaux. Une tactique qui a fait ses preuves et qui continuera de le faire. Aujourd’hui, la firme de Cupertino a décidé de se lancer dans un projet de série live-action Speed Racer.

Une nouvelle série Speed Racer, en live action, arrive sur Apple TV+

La marque à la pomme vient en effet de donner le feu vert à une série live-action Speed Racer pour Apple TV+, selon Variety et Deadline. J.J. Abrams en sera le producteur exécutif et la production devrait d’ailleurs être assurée par sa propre société de production, à savoir Bad Robot. Bien que le projet n’ait pas encore été officiellement annoncé, les deux sources sont souvent des indicateurs très fiables de ce qui se passe à Hollywood. Autrement dit, il y a fort à parier qu’il se passe vraiment quelque chose avec cette licence culte du manga.

Cette nouvelle série sera co-écrite par Ron Fitzgerald (Westworld, Friday Night Lights) et Hiram Martinez (Snowpiercer, Get Shorty), qui ont tous deux travaillé sur des séries de genre auparavant. Bien sûr, il sera difficile de faire mieux que l’adaptation de 2008 des Wachowski, mais la promesse est bien là, et les fans vont pouvoir repartir pour un tour en live-action.

Fera-t-elle mieux que l’adaptation des Wachowski de 2008 ?

Par ailleurs, cette série devrait revenir au manga original de 1969. Dans Speed Racer (ou Mach GoGoGo), on suit les aventures d’un pilote hors pair répondu au nom de Speed Racer, ainsi que de sa famille et son équipe – laquelle comporte un chimpanzé parce que, pourquoi pas – et sa voiture parfaitement optimisée, la Mach 5.

Il y a déjà eu plusieurs reboots animés de cette série, mais il sera intéressant de voir ce que peut donner ce nouveau projet Speed Racer en live action. À suivre !