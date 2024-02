Une série junior de Mini EV rejoint la Formula E lors de quatre événements européens en course support

Le championnat entièrement électrique est accessible aux pilotes âgés de 15 à 25 ans.

Tl;dr La Formule E ajoute une série de courses support junior aux événements en Europe.

La Coupe NXT Gen invite les pilotes de 15 à 25 ans.

Les courses auront lieu à Misano, Monaco, Berlin et Londres.

Les véhicules de la série sont des Mini Cooper SE électriques.

À travers les pages de l’histoire automobile, le grondement des moteurs a toujours été le signe du stress de la course. Mais à l’aube du 21ᵉ siècle, un changement est enclenché, annonçant peut-être une nouvelle ère dans le monde de la course automobile.

L’innovation de la Formule E

La Formule E, championnat de course automobile électrique, a introduit un changement sérieux en ajoutant une course support junior qui accompagnera les événements du championnat à travers l’Europe. Le scepticisme initial a laissé place à un renouveau passionné alors que ce sport évolue dans une direction plus écologique.

Une opportunité pour la nouvelle génération

La Coupe NXT Gen, “l’opportunité aux jeunes de concourir sur les mêmes circuits que les 22 pilotes de classe mondiale de la Formule E”, est ouverte aux pilotes âgés de 15 à 25 ans. Elle sera présentée dans toutes les courses européennes de la saison 10 du championnat ABB FIA Formula E World, incluant Misano, Monaco, Berlin et la finale à Londres.

La magie de l’électrique

Les véhicules de cette série sont basés sur la Mini Cooper SE, appelée LRT NXT1. D’une part, son moteur équivalent à 180 HP et sa capacité de “push-to-pass” de 60 HP supplémentaires offrent une course palpitante malgré l’absence de rugissement de moteur traditionnel.