Une scène d’Avengers 2012 préfigure secrètement tous les films de la Phase 2, selon une étonnante théorie du MCU

Selon une théorie fascinante de l'univers cinématographique Marvel, une scène ingénieuse du film « The Avengers » de 2012 aurait prédit tous les films de la Phase 2. Vous y croyez vous aussi ?

Tl;dr Une théorie MCU avance que The Avengers a prédit tous les films de la Phase 2.

Une seule scène du film aurait préfiguré tous les projets de la Phase 2.

Cette scène serait celle de l’argument à bord de l’hélitransporteur.

Elle aurait notamment prédit l’arc de Tony dans Iron Man 3 et la trame de Avengers: Age of Ultron.

Une prédiction dans une scène d’The Avengers

Une théorie de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) soutient que le film The Avengers de 2012 a prédit l’ensemble des films de la Phase 2 dans une seule scène. Cette scène est celle de la dispute à bord de l’hélitransporteur, où les Avengers et Nick Fury se confrontent au sujet de la mystérieuse “Phase 2” du SHIELD.

L’arc de Tony Stark dans Iron Man 3

Dans cette scène, Steve Rogers lance à Tony Stark une insulte qui annonce parfaitement l’arc de Tony dans Iron Man 3. Steve lui dit : “Grand homme dans une armure. Enlève ça, qu’est-ce que tu es ?”. Dans le film de 2013, Tony comprend que c’est lui qui fait les armures d’Iron Man, et non l’inverse.

Des indices pour Avengers: Age of Ultron

En outre, cette même scène laisse entrevoir la trame de Avengers: Age of Ultron, où Tony et Bruce créent Ultron pour prévenir les guerres avant même qu’elles ne commencent. De la même manière, Fury souhaite utiliser le Tesseract pour renforcer la puissance de feu de la Terre et prévenir les guerres intergalactiques.