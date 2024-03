Une saison 2 est annoncée pour Tracker

La série télévisée Tracker de CBS et Paramount+ a déjà été officiellement renouvelée pour une deuxième saison, alors même que la première saison n'est pas encore terminée.

Tl;dr Tracker se voit renouveler pour une saison 2.

La série est basée sur le roman de Jeffery Deaver, The Never Game.

Le renouvellement précoce de Tracker est dû aux bonnes audiences.

Tracker est actuellement le show numéro 1 à la télévision.

Tracker : un succès précoce

La série CBS et Paramount+, Tracker, a décroché un renouvellement anticipé pour sa deuxième saison, alors que la première n’est pas encore terminée. Basée sur le roman de Jeffery Deaver, The Never Game, la série suit l’histoire de Colter Shaw, un homme qui parcourt le pays en camping-car pour aider les gens à retrouver des personnes disparues et à résoudre des crimes. Le casting principal est composé de Justin Hartley, Robin Wright, Abby McEnany, Eric Graise et Fiona Rene.

Les raisons du renouvellement

Selon Paramount, le renouvellement de Tracker pour une deuxième saison est officiel. Ce renouvellement est principalement dû à ses excellents scores d’audience et au fait que la série “maintient son élan“, comme l’a indiqué la présidente de CBS Entertainment, Amy Reisenbach.

Tracker a lancé notre semaine de première avec un succès d’audience et a maintenu cet élan. Nous savions que nous tenions quelque chose de spécial dès la première version de la série, et la réponse écrasante du public le confirme. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Justin, le casting talentueux, les équipes de scénaristes et de production incroyables et nos partenaires de 20th Television pour ces épisodes captivants. Et bien sûr, nous remercions aussi les millions de téléspectateurs qui nous suivent chaque semaine.

Un potentiel succès à venir

Tracker se classe actuellement en tête des émissions de télévision selon la liste de Nielsen. C’est la nouvelle série la plus regardée depuis la première saison de Young Sheldon en 2017/18, et elle attire un grand nombre de téléspectateurs à chaque épisode. Ces excellents scores d’audience s’accompagnent d’une bonne réception critique, avec un taux d’approbation de 88% sur Rotten Tomatoes.

Entre ces statistiques impressionnantes et son renouvellement anticipé, Tracker pourrait bien s’imposer comme le prochain grand succès télévisuel. La première saison de Tracker a été comparée à la série Reacher, l’une des émissions les plus populaires de Prime Video. Ces similitudes avec Reacher pourraient indiquer un succès similaire pour Tracker alors qu’elle devient une série d’au moins deux saisons.