Un système de téléprésence en réalité virtuelle pour soigner les soldats blessés

Un système médical robotisé contrôlé à distance pour l'armée, un projet en cours de développement dans une université britannique.

Quand vous pensez aux robots évoluant sur le terrain militaire, vous avez peut-être des images ressemblant beaucoup à des champs de bataille de science-fiction avec des machines propulsées par une intelligence artificielle qui lancent des lasers. Mais la réalité est bien différente. Dans une application tournée vers l’homme, des chercheurs britanniques développent un système médical qui pourrait sauver de nombreuses vies, quelque chose d’équivalent à un système de triage vidéo via la réalité virtuelle.

Des scientifiques de l’Université de Sheffield travaillent sur un système de téléprésence qui permet de soigner le personnel militaire pendant le combat. L’objectif est de permettre aux médecins hors site d’enfiler des casques de réalité virtuelle et de contrôler un robot sur le terrain. La machine peut prendre les constantes vitales du patient avec les mêmes technologies que celles que l’on retrouve dans la chirurgie robotique.

À l’heure actuelle, les soldats blessés doivent souvent voir des médecins avec des ressources limitées sur eux. Ces équipes d’urgence font souvent leur travail en se mettant grandement en danger (et si une maladie contagieuse ou une quelconque contamination est présente, en mettant les autres en danger). Si le patient a besoin de davantage de soins, les déplacer vers un endroit sûr avec les ressources adaptées peut prendre des heures, voire des jours.

Ce système de téléprésence permettrait au corps médical de travailler à distance, en utilisant le robot pour récupérer des données importantes, comme la température ou la tension du patient. Par exemple, les machines pourraient prélever des muqueuses buccales ou des échantillons sanguins depuis le bras du patient. De plus, elles pourraient envoyer des photos et vidéos des blessures aux médecins, leur permettant de mieux évaluer la situation, éventuellement poser un diagnostic et peut-être même traiter le patient à distance.

La codirectrice du projet, Sanja Dogramadzi, professeure au Département du Contrôle Automatique et de l’Ingénierie des Systèmes de l’Université de Sheffield, y voit là une mesure pour sauver des vies. “Développer un système robotisé opéré à distance améliorerait de manière significative la sécurité en réduisant le danger auquel est exposé le personnel médical militaire sur le front. Notre plateforme utilise les technologies les plus modernes et s’intègrerait comme cela n’a jamais été fait.”