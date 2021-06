Un premier aperçu de la prochaine smartwatch de Samsung sous Wear OS ?

Samsung devrait dévoiler durant le MWC 2021 sa smartwatch Galaxy Watch Active 4, avec la version totalement retravaillée de Wear OS.

Pour faire progresser Wear OS plus rapidement et venir concurrencer comme il se doit Apple et son watchOS, Google et Samsung annonçaient récemment une collaboration. Voilà qui devrait être très intéressant, le grand public pouvant espérer profiter du meilleur de Wear OS et de Tizen, le système d’exploitation maison du géant sud-coréen. Voici aujourd’hui ce à quoi pourrait ressembler la première montre connectée de Samsung équipée de cet OS.

Un premier aperçu de la prochaine smartwatch de Samsung ?

La presse spécialisée comme le grand public sont impatients de découvrir ce que Samsung a à présenter au MWC 2021 – événement qui ouvrira ses portes le lundi 28 juin 2021 -. En effet, si vous vous souvenez bien, durant la Google I/O 2021 du mois dernier, la firme de Mountain View a annoncé en grande pompe une collaboration avec Samsung pour retravailler en profondeur la plate-forme Wear OS, ceci dans l’optique de combiner le meilleur de Wear OS et de Tizen.

Avec la version retravaillée de Wear OS ?

Cela étant dit, si vous êtes curieux de voir le fruit de ce partenariat, les équipes de GizNext se sont associées au leakster OnLeaks pour mettre au point ces rendus de la prochaine smartatch de Samsung, la Galaxy Watch Active 4. Et il faut admettre que l’on est assez déçu, finalement, de voir si peu de différences en ce qui concerne le design. Le résultat ressemblant beaucoup à la Galaxy Watch Active 2.

La principale différence, tout du moins selon ces rendus, viendrait des barrettes de la montre, le reste semblant très similaire. Quant à savoir si l’ensemble est réussi ou non, ceci est une pure question de goût. Le principal attrait de cette montre résidera très certainement dans le logiciel embarqué de cette montre connectée.

Comme dit précédemment, si l’annonce de Google durant sa conférence I/O 2021 a suscité l’intérêt, le géant américain s’est bien gardé de rentrer dans les détails de cette nouvelle version majeure de Wear OS. Espérons donc que Samsung nous en dévoile davantage durant le MWC 2021.