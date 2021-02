Un nouveau rapport réfute la tenue d’un événement Apple le 16 mars prochain

Très souvent en début d’année, Apple organise un événement presse au cours duquel le géant présente un certain nombre de nouveaux produits, le plus souvent autour des iPad d’ailleurs. Nous arrivons à la fin du mois de février, il est assez logique d’espérer un tel événement dans les semaines à venir. Une récente rumeur évoquait la date du 16 mars. Un nouveau rapport vient cependant contredire cette information.

Une récente rumeur laissait entendre que la firme de Cupertino pourrait préparer un événement presse pour le 16 mars prochain. Cet événement permettrait d’officialiser un certain nombre de nouveaux produits de la marque, y compris l’accessoire très attendu de tracking AirTags ainsi qu’une nouvelle génération d’iPad Pro, une génération qui serait cette fois équipée d’écran mini LED.

Cela étant dit, un tweet du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, toujours très bien informé des affaires concernant Apple, semble indiquer le contraire. Si l’on en croit les dires de Mark Gurman, il n’y aurait pas d’événement presse prévu pour le 16 mars 2021. Notre homme continuait sur sa lancée, quelques instants plus tard, en répondant à un autre tweet dans lequel il disait que le lancement en question n’aurait pas lieu le 16. Ce qui laisse entendre qu’il aurait tout de même bien lieu en mars, mais à une autre date.

Nous étions, il faut l’avouer, assez sceptique vis-à-vis de la date annoncée par la rumeur initiale, mais il faut bien admettre désormais que la tenue d’un événement en mars se précise. En effet, Apple organise d’ordinaire un événement en début d’année, avant sa grand messe annuelle dédiée aux développeurs qu’est la WWDC. La question n’est donc pas de savoir si l’événement aura lieu mai quand. De plus, si l’on prend l’exemple de l’année dernière, l’annonce de la nouvelle génération d’iPad Pro avait eu lieu en mars. Autrement dit, un événement aux alentours de la mi-mars ne semble pas improbable.

Quant à la date précise pour cette année, chacun ira de son propre avis. Impossible, à l’heure actuelle, de savoir. Il conviendrait en tous les cas de se préparer à ce que l’événement n’ait pas lieu le 16 mars !

Narrator: There won’t end up being one https://t.co/SVAdtzfjqz

— Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021