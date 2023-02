Un nouveau jeu Civilization est en développement

Le studio Firaxis annonce travailler sur un nouvel opus Civilization. Une bien belle surprise qui s'accompagne de nombreux changements en interne.

Plus de six ans après le dernier opus en date de la série, Firaxis a confirmé travailler sur un nouveau jeu Civilization. Le studio n’a pas partagé de détails concernant ce nouveau titre, mais indique simplement que Ed Beach est le directeur créatif sur ce projet. Ce dernier a plus de 15 années d’expérience à travailler sur la licence, y compris, récemment, en tant que lead designer sur Civilization VI.

La société mère de Firaxis, Take-Two Interactive, a partagé l’information tout récemment dans un communiqué de presse annonçait un certain nombre de changements dans les équipes au sein du studio. Le directeur de ce dernier, Steve Martin, quitte Firaxis après 17 années en tant que président, une position qu’il avait héritée du cofondateur de Firaxis, Jeff Briggs, en 2006. Heather Hazen, jusqu’à présent directrice des opérations pour le studio, reprend la gestion des opérations quotidiennes de Firaxis.

“Je suis excitée d’avoir l’opportunité de poursuivre l’histoire du studio, en commençant par annoncer que Firaxis travaille sur le développement d’un nouvel opus dans la licence légendaire Civilization“, déclarait Heather Hazen. “J’ai la chance de travailler avec certains des meilleurs développeurs de notre industrie et nous avons l’intention d’emmener la franchise Civilization vers de nouveaux sommets pour nos quatre millions de joueurs dans le monde.”

Ce vendredi, Firaxis annonçait aussi le départ de Jake Solomon. Après 23 longues années, le designer, qui était l’un des employés les plus connus du studio pour son travail sur la saga XCOM et Marvel’s Midnight Suns, s’en va poursuivre de nouvelles opportunités. “J’ai adoré designer des jeux tactiques en tour par tour, mais il est temps que d’autres personnes, tout aussi brillantes, avancent sur le sujet”, déclarait Jake Solomon sur Twitter. “Mon cerveau est en ébullition avec un nouveau rêve. Il est temps de se lancer.”