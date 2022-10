Take-Two Interactive ferme Playdots pour faire de la place à Zynga

Le rachat de Zynga pour 12,7 milliards de dollars a scellé l'avenir du studio américain Playdots chez Take-Two Interactive.

Selon un préavis de licenciement déposé auprès du New York State Department of Labor, Take-Two Interactive a démantelé Playdots, deux ans après son acquisition, entraînant la suppression de 65 emplois. Bien que Playdots soit surtout connu pour sa série Dots (plus de 50 millions de téléchargement sur le Google Play Store), le studio basé New York a également développé plusieurs autres jeux, dont le récent Garden Tails sur Apple Arcade. A noter que les services de Two Dots se poursuivront chez Zynga.

Un porte-parole de Take-Two Interactive a déclaré :

Les employés de Playdots auront la possibilité de postuler à d’autres emplois chez Zynga et ceux qui ne trouveront pas de nouveaux rôles pourront bénéficier d’une indemnité de licenciement. Nous pensons que cette décision difficile permettra de mieux aligner nos ressources sur les besoins de l’entreprise dans le marché dynamique d’aujourd’hui.

Zynga, la pièce maitresse de la division mobile de Take-Two Interactive

Malgré la fermeture de Playdots, Zynga est entouré de Social Point (Social Wars, Monster Legends, Dragon Land, World Life) et Nordeus (Top Eleven, Heroic – Magic Duel) pour assouvir les ambitions de Take-Two Interactive sur le marché du mobile avec des licences phares comme Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Midnight Club, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization, Mafia, Kerbal Space Program. Ancien PDG de Playdots, Nir Efrat est à la tête de la division mobile de l’éditeur américain Take-Two Interactive.