Un nouveau film Sony Marvel (sans titre) prévu pour le 8 Octobre 2021

Les fans de super-héros attendent toujours avec impatience les dates de sortie des prochains films qui mettront en scène de nouvelles aventures de leurs personnages préférés. Sony et Marvel devraient en sortir un le 8 Octobre 2021. Malheureusement, le titre est inconnu.

Avec Disney qui possède désormais la Fox, le studio a pu récupérer dans son escarcelle les droits de certains films Marvel. Cela fait de Sony l’un des rares à disposer encore de droits d’exploitation pour certaines licences Marvel. La plupart de ceux-ci concernent des personnages de l’univers de Spider-Man. Et ce n’est pas une surprise que Sony a l’intention d’en profiter comme il se doit. Cela passe bien évidemment par un film au cinéma.

Un nouveau film Sony Marvel le 8 Octobre 2021 dans les salles

Nous savons que Sony et Disney travailleront ensemble sur un troisième film Spider-Man. Et il y aura aussi une suite au film Venom – la production a d’ailleurs démarré il y a peu -. Tout récemment, nous avons aussi appris qu’un film Mobius était en préparation dans les studios. Cela étant dit, il semblerait que Sony ait encore un autre film Marvel dans ses cartons. En effet, si l’on en croit un tweet de Exhibitor Relations Co. 2, rapidement confirmé par IGN, un nouveau film Sony Marvel sortira bientôt dans les salles obscures.

Mais de quoi s’agit-il au juste ?

Si l’on en croit le tweet en question, le film sortira dans les salles le 8 Octobre 2021. Nous avons donc la date mais nous ne savons pas de quel film il s’agit. Comme dit, Sony a déjà confirmé depuis un certain temps plusieurs films dans l’univers Marvel mais nul ne sait vraiment de quelle licence il s’agira. Plusieurs rumeurs ont suggéré que ce pourrait être un film basé sur Silk, un personnage de la licence Spider-Man. Une autre possibilité serait une suite au très réussi Spider-Man : Into the Spider-Verse. Une chose est sûre, il faudra encore patienter plusieurs mois avant d’avoir les premiers détails concernant ce film. À suivre !