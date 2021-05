Un iPhone utilisé par un tueur pour traquer sa victime ?

C'est une bien sordide affaire que celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Un homme suspecté de meurtre aurait utilisé un iPhone pour traquer sa victime.

Les smartphones modernes sont aujourd’hui équipés de système de localisation, lesquels permettent notamment de retrouver facilement et rapidement un smartphone qui aurait été égaré ou volé. Malheureusement, si pratique soit cette fonctionnalité, elle peut être utilisée à mauvais escient. Comme pour suivre à la trace une future victime avec un iPhone, par exemple.

Un homme aurait utilisé un iPhone pour traquer sa victime et la tuer

Si vous avez déjà perdu votre iPhone, vous savez certainement que vous pouvez le retrouver assez facilement via l’application Localiser d’Apple. C’est une bonne chose, effectivement, mais il semblerait que la fonction puisse être utilisée de manière détournée. Comme ce fut apparemment le cas en Floride, où un homme suspecté de meurtre aurait utilisé un iPhone pour traquer sa victime.

Une affaire sordide dans l’État de Floride

Le rapport affirme que le suspect avait repéré sa victime dans un centre commercial alors qu’il faisait des achats dans des magasins assez luxueux. L’homme aurait alors fixé l’iPhone à la voiture de la victime pour pouvoir par la suite, avec l’aide d’un complice, s’incruster dans une fête à laquelle elle participait et leur voler tous leurs biens de valeur, y compris la clef d’une voiture Lexus.

C’est durant cette opération que la victime a été mortellement blessée par balle. Et bien que la voiture ait été volée, elle a été retrouvée plus tard par une dépanneuse avec, à l’intérieur, un sac en nylon plein d’aimants contenant un iPhone qui été coincé sous le châssis du véhicule. Celui-ci aurait donc été utilisé pour traquer la victime.

Le suspect fut arrêté quelque temps plus tard. Il est accusé de vol par invasion de domicile avec un masque et une arme à feu, meurtre au premier degré par arme à feu, vol de voiture avec arme à feu et vol de grande envergure.