Un grand danger pour les Avengers 6 déjà établi par le MCU il y a 2 ans

Un caméo terne de MCU datant d'il y a deux ans pourrait toujours jouer un rôle dans Avengers : Secret Wars, établissant ainsi de potentiels méchants dans la guerre multiversale. Quels pourraient être ces méchants ?

Un caméo qui pourrait avoir des conséquences

Dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), même un caméo qui a déçu il y a deux ans peut encore jouer un rôle important dans le prochain film Avengers: Secret Wars. En effet, il pourrait même mettre en place certains des méchants potentiels de cette guerre multiverselle.

L’Illuminati : une menace potentielle

Il reste encore beaucoup de temps avant la sortie prévue de Avengers: Secret Wars, mais l’UCM aurait déjà préparé l’une des principales menaces du film. L’arrivée du conseil de super-héros Illuminati dans la chronologie de le MCU a suscité un grand enthousiasme parmi les fans de Marvel. Cependant, le caméo du groupe dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness a laissé à désirer. En effet, après que le Doctor Strange rencontre le groupe sur Terre-838, Wanda Maximoff, capable de se promener dans les rêves, attaque leur complexe et réussit à les tuer assez facilement.

Un caméo décevant, mais pas sans conséquences

Malgré un caméo décevant car le groupe semblait faible et sans cervelle, le MCU a toujours la possibilité de se rattraper et d’exploiter le sort du groupe dans la future confrontation Avengers: Secret Wars. Par ailleurs, maintenant que Wanda a tué des individus de ces équipes de super-héros, les groupes qui ont perdu un membre ne risquent pas de prendre ses actions à la légère.

La vengeance des super-héros

Même si Wanda a été confirmée morte par Marvel, il serait logique que les équipes de super-héros de la Terre-838 cherchent à se venger d’elle ou de toute personne avec laquelle elle faisait équipe. Cela pourrait mettre en place de nombreux conflits futurs dans le MCU pour Avengers 6.