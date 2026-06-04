Un design et des technologies inédites pour l’iPhone pliant

Avec un prix proche de 2000 dollars, l’iPhone Ultra veut rivaliser avec les leaders du secteur.

Tl;dr De nouvelles fuites évoquent l’iPhone Ultra pliant d’Apple, avec un design de type « passeport » et une maquette laissant entrevoir un bloc photo arrière sans logo visible.

L’appareil intégrerait une charnière en liquid metal et un système de refroidissement avancé, malgré des tests encore en cours et quelques défis techniques côté production.

Le lancement serait prévu pour septembre avec un prix autour de 2000 dollars, positionnant Apple face aux smartphones pliants haut de gamme comme les Galaxy Z Fold.

Un aperçu du futur iPhone pliant d’Apple

De nouvelles fuites viennent lever un coin du voile sur le très attendu iPhone Ultra, la première incursion d’Apple dans le monde des smartphones pliants. Un cliché, partagé par le célèbre leaker Ice Universe, montre ce qui serait une maquette physique de l’appareil. L’image, publiée sur Weibo, laisse entrevoir la face arrière blanche du téléphone et son bloc caméra, mais aucun logo visible d’Apple. Fait intéressant, la silhouette générale se rapproche nettement des rendus carrés déjà diffusés ces derniers mois, renforçant l’idée d’un design « passeport ».

Nouvelles avancées techniques et défis de production

Si la discrétion reste de mise sur les aspects techniques, plusieurs sources convergent sur l’intégration d’une charnière en liquid metal. C’est ce que confirme l’informateur Fixed Focus Digital, ajoutant que « la recherche avance rapidement et des prototypes sont testés chez les opérateurs mondiaux ». Un point qui vient nuancer les rumeurs antérieures évoquant des difficultés de fiabilité, lesquelles seraient finalement liées à des problèmes de circuit imprimé plutôt qu’à la charnière elle-même. Ainsi, malgré quelques hésitations dans la chaîne de production, le calendrier initial, une sortie en septembre, semblerait maintenu.

Système de refroidissement innovant

Un autre aspect attire l’attention : selon plusieurs indiscrétions, l’iPhone Ultra devrait embarquer un système de refroidissement par chambre à vapeur, technologie jusqu’ici réservée aux modèles Pro. Ce dispositif permettrait une dissipation thermique optimale grâce à une cavité scellée contenant un liquide et des brins métalliques, garantissant ainsi des performances stables même lors d’utilisations intensives. Pour donner un ordre d’idées, nos essais précédents ont montré que cette solution améliore sensiblement le comportement thermique comparé aux générations antérieures.

Si tout se passe comme prévu, l’iPhone Ultra pliant sera dévoilé aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max dès septembre prochain. Selon les informations recueillies, le reste de la gamme, iPhone 18 standard et Plus, pourrait attendre le printemps suivant pour leur commercialisation. Quant au tarif ? Il s’approcherait des 2000 dollars, alignant ainsi Apple face au concurrent direct que constitue la série Galaxy Z Fold 8. La marque à la pomme semble donc décidée à accélérer sa mue vers les formats pliants haut de gamme… Non sans une certaine fébrilité palpable chez les fans comme chez les analystes.