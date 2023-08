Un chatbot propulsé par Google gère les appels OnStar non urgents de GM. General Motors est un pionnier de l'IA générative dans les voitures.

General Motors emmène le chatbot IA de Google sur les routes. Le constructeur a annoncé qu’il utilise Google Cloud Dialogflow pour automatiser certaines fonctionnalités non urgentes de OnStar, comme la navigation et le routage d’appels. Le constructeur affirme que le robot peut identifier certains mots clef indiquant une situation d’urgence et “rapidement router l’appel” vers des humains formés en cas de besoin. GM indique que le système peut libérer des conseillers pour que ceux-ci puissent passer du temps avec des clients qui ont besoin d’un humain.

Un chatbot propulsé par Google gère les appels OnStar non urgents de GM

Selon GM, le OnStar Interactive Virtual Assistant (IVA) utilise Google Cloud Dialogflow depuis son lancement en 2022. L’assistant vocal virtuel peut gérer certaines questions des clients et aider au routage et à la navigation, en proposant les directions. Les sociétés devraient aussi étendre cette collaboration. “Le déploiement réussi de l’IA Google Cloud dans le service OnStar de GM a ouvert la porte à de futurs déploiements de l’IA générative pilotée par General Motors et Google Cloud”, déclaraient les entreprises dans un communiqué conjoint.

Le fabricant automobile explique que l’IA de Google Cloud a permis à OnStar de mieux comprendre les requêtes des clients au premier essai. De plus, il indique que les clients ont réagi positivement à la disparition des temps d’attente puisqu’ils peuvent échanger directement avec un robot propulsé par l’IA avec “une voix moderne qui semble naturelle”. GM explique que l’assistant virtuel gère désormais plus d’un million de requêtes par mois aux États-Unis et au Canada. OnStar IVA est disponible sur la plupart des véhicules GM de 2015 et plus récents, disposant d’une connexion OnStar.

GM a aussi travaillé à développer un assistant propulsé par ChatGPT pour ses véhicules, mais l’on ne sait pas si ce projet est toujours d’actualité.

General Motors est un pionnier de l’IA générative dans les voitures

“L’IA générative a le potentiel de révolutionner les expériences d’achat, de propriété et d’interaction dans le véhicule et au-delà, proposant davantage d’opportunités pour livrer de nouvelles fonctionnalités et services”, déclarait Mike Abbott, vice-président logiciel et services de GM, dans un communiqué. “Notre approche dirigée par le logiciel a accéléré la création de services convaincants pour nos clients. […] Le travail avec Google Cloud est un autre exemple de nos efforts pour transformer l’engagement de nos clients envers nos produits et services.”

Les entreprises ont aussi annoncé que la technologie Google Dialogflow est derrière les chatbots sur le site de GM, similaires aux nombreux assistants propulsés par OpenAI qui sont apparus depuis le lancement de l’API de ChatGPT il y a quelques mois. Les robots de GM peuvent “aider à répondre aux questions des clients sur les véhicules et produits GM en puisant dans les données des véhicules”.

“General Motors est à l’avant-garde du déploiement de l’IA de manière pratique et efficace pour créer de meilleures expériences clients”, déclarait le PDG de Google Cloud, Thomars Kurian. “Nous sommes impatients d’avoir une relation plus profonde et de collaborer davantage avec GM pour explorer comment utiliser l’IA générative de manière vraiment transformationnelle.”