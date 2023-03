GM travaillerait sur une assistance façon ChatGPT pour les véhicules

General Motors travaille avec Microsoft pour proposer un assistant façon ChatGPT dans ses voitures. Objectif : rendre la vie plus facile aux conducteurs avec l'intelligence artificielle.

General Motors pense que vous pourriez avoir besoin d’un assistant virtuel à lequel discuter dans votre voiture, un assistant qui tirerait profit de ChatGPT d’OpenAI. Semafor rapporte en effet que le fabricant développe actuellement un assistant personnel embarqué, hébergé dans le cloud Microsoft Azure et qui serait bâti sur les mêmes modèles d’intelligence artificielle que ChatGPT. General Motors collabore avec Microsoft sur des technologies pour les véhicules autonomes depuis deux ans maintenant, et Microsoft a déjà investi des milliards de dollars dans OpenAI. L’un des premiers fruits de cet investissement est Bing Chat.

General Motors travaille avec Microsoft pour proposer un assistant façon ChatGPT dans ses voitures

“ChatGPT va être partout”, déclarait le vice-président de GM, Scott Miller. General Motors tentait de revenir à hauteur de Tesla en concevant un système d’aide à la conduite plus intelligent, mais il semblerait que ChatGPT ait ouvert de nouvelles perspectives réjouissantes pour venir concurrencer l’entreprise d’Elon Musk.

“Les clients peuvent s’attendre à ce que leurs prochains véhicules soient bien plus capables et avec une grande touche de modernité en ce qui concerne les technologies émergentes”, déclarait un porte-parole de GM dans ce même rapport. Ceci étant dit, le géant de l’automobile n’a pas seulement prévu de porter ChatGPT dans le tableau de bord numérique de ses voitures. L’entreprise veut lui offrir un relooking en profondeur et très distinctif.

Rendre la vie plus facile aux conducteurs avec l’intelligence artificielle

Avec un assistant aussi intelligent que ChatGPT dans le système d’infodivertissement, les conducteurs pourront faire bien plus que demander de lire telle ou telle chanson sur Spotify. Par exemple, ils pourraient demander à l’assistant d’expliquer une fonction de la voiture pour ne plus avoir à fouiller le manuel ou regarder des vidéos assommantes.

Un tel assistant pourrait réaliser des tâches complexes, comme planifier une session de recharge ou une visite pour la révision, selon les disponibilités de votre agenda. Ce pourrait aussi être très pratique dans les cas d’urgence. Un assistant embarqué propulsé par ChatGPT pourrait même offrir une aide pas-à-pas en cas de panne.

Cette aide pourrait survenir via des indications vocales ou simplement en affichant la vidéo adéquate sur le tableau de bord. Ceci étant dit, GM n’a pas précisé quand il fera la démonstration de son assistant nouvelle génération et, plus important, quand il sera intégré dans ses systèmes d’aide à la conduite.

Il y a quelques jours, General Motors introduisait la prochaine itération de sa technologie d’aide avancée à la conduite (ADAS) baptisée Ultra Cruise, laquelle succède à la technologie Super Cruise. Il ne serait pas surprenant que l’entreprise garde ce système d’assistance basé sur ChatGPT à ses modèles les plus luxueux, comme la Cadillac Celestiq.